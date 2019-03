Leao Butrón sobre su suplencia: "Tal vez si lo sabía me retiraba el año pasado" [VIDEO]

La transición de ser uno de los elemento más importante de Alianza Lima a integrar la lista de suplentes fue uno de los momentos más complicados en la carrera de Leao Butrón, quien confesó que a pesar del duro inicio del 2019 se encuentra dispuesto para dar lo mejor en el arco del equipo de sus amores.

Leao Butrón reconoció que no imaginó pasar de etapa de una forma abrupta. Terminó el 2018 afianzado como único arquero de Alianza Lima y empezó la presente temporada con Pedro Gallese como rival de su plaza, lo cual pudo evitar con su retiro de conocer la situación con anticipación.

“Si hubiera sabido esta situación de repente me retiraba el año pasado, pero por un tema personal, no por ir contra de nadie, para que digan oye qué bonito terminar así. Yo le dije al profe cuando usted me necesite intentaré estar bien, no me hago problemas, tengo 42 años", enfatizó Leao Butrón al programa deportivo ‘Todo Fútbol’ de TV Perú.

Asimismo, el ‘1’ del club de La Victoria manifestó que aprendió a lidiar el momento con buen ánimo. "Sí me afectan algunas cosas, pero trato de manejarlo con tranquilidad. Este año no he comenzado como hubiera deseado, tomando en cuenta los últimos años, pero siempre prefiero ponerle buena cara a la situación”, sostuvo.

Asimismo, el guardameta de Alianza Lima contó que a la llegada del portero de la Selección Peruana debía estar preparado físicamente por el tema de ganarse la titularidad, pero no dejó de lado el tema mental para cuando tenga que ocupar la plaza de suplente.

"Cuando llegó Pedro dije todo está muy parejo y cualquiera puede empezar. Me preparé para estar físicamente y me preparé para no estar aquí arriba (mentalmente) diplomáticamente que así es el deporte, además Pedro está jugando muy bien, o sea trato de pasarlo por agua tibia", expresó Butrón.

Finalmente, Leao Butrón aseveró que a pesar de ser una pieza de recambio tomará con tranquilidad las disposiciones del entrenador Miguel Ángel Russo, ya que de ello depende la prosperidad y mejoría del equipo, lo cual es lo más importante para el jugador de 42 años.

"Podría estar más motivado. Es difícil cuantificarlo, compararlo con otros años. Siento que no estoy tan cerca de lo que podía sentir en otros partidos que había jugado el año pasado o el anteaño pasado, pero es un problema mío, yo estoy en una institución donde quiero estar y siempre lo más importante es lo mejor para la institución, no para mí", sentenció.