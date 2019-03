Alegría nacional

Atrás quedaron los tiempos de preocupación, donde los resultados no eran positivos y la desesperación por la victoria empezó a apoderarse de los jugadores. Ahora, el ambiente de la selección peruana es de fiesta. Los seleccionados buscan cualquier excusa para realizar una broma a sus compañeros. El triunfo ante Paraguay permitió liberar tensiones, pero eso quedó en el pasado. El presente es El Salvador, un equipo joven pero con hambre de gloria.

Ayer los dirigidos por Ricardo Gareca entrenaron en el centro deportivo Maryland Soccerplex de Washington. El ‘Tigre’ ordenó a sus pupilos realizar trabajos físicos, después los jugadores se dividieron en dos grupos. El primer grupo, conformado por los mediocampistas y atacantes, realizó trabajos de definición. El segundo, integrado por los defensas, fue exigido con trabajos tácticos. “Fue un entrenamiento divertido y más de recuperación. Todavía no hemos analizado al rival, entre hoy (ayer) y mañana (hoy) veremos cómo vamos a plantear el partido”, indicó André Carrillo.

Para el encuentro ante El Salvador, Ricardo Gareca realizará un par de cambios con relación al equipo que arrancó ante Paraguay. Anderson Santamaría ingresaría en lugar de Miguel Araujo. El jugador del Atlas de México hará dupla con Luis Abram en la zaga central. Otra variante que alista el estratega nacional es la incorporación de Wilder Cartagena. El volante de Alianza Lima entraría por Renato Tapia. El ‘Tigre’ quiere darle oportunidad a jugadores jóvenes pensando en la Copa América 2019.

¿Con el equipo B?

El entrenador de El Salvador, Carlos de los Cobos, tuvo unas polémicas declaraciones previo al duelo ante la ‘Blanquirroja’. “Ese juego ante Perú no me interesa en lo absoluto. El resultado es lo que menos me importa. Será una oportunidad para que otros jugadores tengan la chance de jugar”, manifestó. Su selección viene jugando la clasificación para la Copa de Oro. ❖

Sabía que...