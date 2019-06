Extécnico del equipo de voley de USMP denuncia irregularidades en su contrato

Julián Álvarez llegó a Lima en octubre del año pasado ilusionado con ser exitoso con el equipo femenino de vóley de la San Martín. Todo era sonrisas en esa época. El acuerdo se selló con un abrazo fraternal con la gerenta deportiva, Cenaida Uribe, quien mostró su felicidad de haber contratado a este profesional que en su palmarés figura como exasistente del reconocido entrenador Julio Velasco, cuando dirigió la selección argentina. Antes de su llegada al club, Álvarez dirigió al combinado masculino de vóley argentino que participó en el Mundial que se desarrolló en Italia- Bulgaria. En el 2014 logró la medalla de oro de los Juegos Odesur en Santiago de Chile y en el 2008 el campeonato sudamericano a cargo de la sub 21.

Todo hacía indicar que la armonía y el buen trabajo seguirían siendo una virtud de la San Martín. Sin embargo, todo se quebró el 27 de enero del presente año cuando la directiva le comunicó a Álvarez y a su preparador físico, Sebastián Lescano, que han sido cesados de sus cargos. Esto ocurrió, luego que el equipo de Santa Anita cayera derrotado frente a César Vallejo por la fecha 2 de la segunda fase de la Liga Nacional, luego de clasificar ubicándose en el cuarto lugar de la primera etapa con 20 unidades. El club a través de sus redes sociales anunció esta decisión y señaló que Martín Rodríguez sería el nuevo DT.

Una situación que desencadenó un enfrentamiento entre Álvarez y la excongresista Cenaida Uribe. El argentino no solo denuncia un despido intempestivo, sino que Uribe no le entregó una copia de su contrato que se inició en octubre del 2018 y culminaba el 10 de mayo del 2019. A su vez, la exvoleibolista acusa a Álvarez de realizar un mal trabajo y de ser el causante de varias lesiones.

PUEDES VER Diego Penny fue expulsado y acumula su segunda roja en cinco partidos [VIDEO]

La República conversó con Álvarez, quien sostuvo: “ La señora Cenaida Uribe me dijo que el equipo estaba jugando mal, cosa que me parece bien, es su opinión y si por ello quieren despedirme, lo entiendo. Sin embargo ella tiene obligaciones que cumplir. A mi llegada a Lima yo firmé un contrato laboral, no de locación de servicio. Firmé un contrato de varias copias. Luego que firmé me dijeron que después me darían una copia porque tenían la urgencia de presentarlo en el Ministerio de Trabajo. El contrato tenía los descuentos para el pago al Ministerio por ser un trabajador extranjero. Insistí por correo electrónico, llamadas y nunca me lo dieron. El domingo 27 ella llega a mi domicilio y me informa que no seré más técnico de la San Martín. El día lunes fuimos a la Facultad de Ingeniería y Arquitectura (FIA) donde entrenaba el equipo y nos prohibieron el ingreso al lugar”.

El estratega argentino detalló cuáles son los derechos que están reclamando: “ Dirigí toda la primera ronda y dos partidos de la siguiente fase. De los meses trabajados nos deben diciembre y enero, el cual nos quisieron pagar el primer mes pero el cheque no tenía fondos. Nosotros queremos que nos paguen todo hasta mayo como corresponde. Sin embargo ellos nos quieren cancelar los meses trabajados y que firmemos un compromiso que renunciamos a todo lo demás. En el contrato estaba estipulado el tema de vivienda, salud. Si no está registrado en el Ministerio yo no sé cómo sustentar que he trabajado en la San Martín, por ello he estado ‘laburando’ con visa de turista, cuando no es lo correcto”.

Según abogados que fueron consultados sobre este tema, cuando hay una resolución de contrato unilateral e intempestiva, se deberá cancelar la totalidad del contrato. En el caso del DT, hasta mayo.

El contrato de Álvarez efectivamente no ha sido ingresado al Ministerio de Trabajo (MINTRA). Tras lo sucedido, Álvarez y un inspector de dicha entidad fueron a la FIA para supervisar y dejar una carta para constatar su labor allí, pero no lo quisieron recibir aduciendo que la selección de vóley no tiene oficinas en el lugar. Por último, el DT agregó: “ Nosotros queremos llegar a un arreglo, pero ellos lo que buscan es dilatar el tema para irnos a un juicio. La denuncia ya está realizada en el juzgado y deseamos que esta pesadilla pueda terminar”.

Respuestas y al ataque

Había muchas interrogantes por resolver. En busca de encontrar respuestas ante las acusaciones del técnico, Julián Álvarez, intentamos por varios medios comunicarnos con la gerenta deportiva del club, Cenaida Uribe, quien decidió no responder. Solicitamos una entrevista con el abogado de la San Martín, Daniel López, pero tampoco hubo respuesta.

Sin embargo, Uribe habló con Súper Deporte el 14 en febrero, donde responde a la denuncia del estratega argentino. “El nivel del equipo bajo la dirección técnica del señor Julián Álvarez fue terrible. Llegó el momento que teníamos cinco o seis jugadoras lesionadas por el mal trabajo que han hecho. Andrea Urrutia venía de una lesión gravísima de la rodilla y le hemos reconstruido los ligamentos, meniscos. En el mes de octubre la fuerzan en hacer un ejercicio con el hombro y sufrió un desgarro y tuvo que ser operada y ellos simplemente se lavan las manos. Maricarmen Guerrero tuvo una luxación al codo y la hizo jugar así y tuvo que descansar por 30 días. A Ingrid Herrada le dicen que haga un ejercicio con mucho peso en la espalda y perjudicó la columna, igual no jugó por 20 días. Grecia Herrada, desgarro abdominal, también se lesionó. Además tenemos el problema de la rodilla de Kely Meléndez, otra baja. Todo esto no es gratis, es de un mal trabajo. Después el tema de Leslie Leyva, hemos tenido paciencia y la hemos recuperado”, señaló Uribe.

PUEDES VER Ministerio de Cultura otorga reconocimiento a decano de la USMP

Sin embargo ello no fue todo, la exparlamentaria describió el trabajo de Álvarez con el plantel santo. “ Sus charlas con el equipo duraban 30 minutos. Luego realizaba partidos como se le dice aquí ‘Pichangas’. Por 25 días tuve que ir a sentarme a observar los entrenamientos para que el señor no hable tanto para ver los trabajos que hacía y la verdad que su capacidad como entrenador dejó muchas dudas. La gota que derramó el vaso fue un partido que perdimos y el señor Sebastián Lescano se va a la tribuna gritando, insultando a mis jugadoras: “son malas, estas no saben jugar, ese es el equipo campeón del Perú, sin Ángela Leiva no son nada”, maltratando a mis jugadoras. La misma gente que escuchó en ese momento y que firmaron sus declaraciones juradas de lo que dijo el señor Sebastián, estamos haciendo una denuncia de ello. A mis jugadoras no se las maltrata”.

Uribe explicó lo denunciado por el estratega argentino de haber recibido un cheque sin fondos que corresponde al mes del diciembre del 2018. “El tema del cheque sin fondos, era porque en ese momento no había fondos en esa cuenta y se lo dijimos, que nosotros le íbamos a avisar para que vaya a cobrar. Yo tengo su cheque de tres meses y él no quiere cobrar y solamente tenía que darle de dos meses. Tengo su cheque de diciembre, enero y febrero. No los quiere recibir”.

Por último, la exintegrante del Comité Olímpico Peruano explicó sobre la acusación de no haber ingresado el contrato de Álvarez al Ministerio del Trabajo. “El contrato es de locación y servicio, no se firmó ni se oficializó porque el señor no fue a Migraciones para regularizar su tema migratorio. Tenemos el precontrato de Locación de servicio. Me equivoqué en contratarlo, la responsabilidad es mía. Dije Julio Velasco un excelente técnico, entonces su asistente debe ser lo máximo, me equivoqué. Lamentable, Juan Diego dejó la valla muy alta”, culminó Cenaida.

PUEDES VER Universidad separa a profesor que fue encontrado con alumna en hotel

¿Quién tiene la razón?

¿Es una obligación que los contratos sean ingresados obligatoriamente al Ministerio de Trabajo? El Decreto 1246 que fue publicado el 10 de noviembre del 2016 afirma que ya no es un requerimiento. Sin embargo, logramos conversar con representantes de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), quienes confirmaron este Decreto. Recalcaron que si se trata de una persona extranjera, como es el caso del técnico, Julián Álvarez, se debe ingresar su contrato y recibir la autorización de la Autoridad Administrativa de Trabajo por parte del Ministerio para que ellos lo puedan presentar a Migraciones y de esa forma recibir su calidad migratoria, su visa de trabajo y así poder desempeñarse en cualquier ámbito laboral.

Así está la relación entre el extécnico del club de vóley de la Universidad San Martín y la gerenta deportiva, Cenaida Uribe. Una unión que comenzó con mucha ilusión deportiva y que ahora pueden volver a juntarse pero en el Poder Judicial. ¿Quién tendrá la razón?