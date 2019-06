Francia aplastó 4-0 a Islandia por las Eliminatorias a la Eurocopa 2020

Francia vs Islandia VER EN VIVO | se enfrentan este lunes (EN DIRECTO ONLINE vía DirecTV Sports) | Francia vs Islandia por Internet Gratis | por la segunda fecha del grupo H de las eliminatorias rumbo a la Eurocopa 2020. Este cotejo se desarrollará en el Stade de France desde las 2:45 p. m. (hora peruana) y 8:45 p.m. (hora de Francia). No te olvides que podrás seguir el MINUTO A MINUTO por larepublica.pe.

Segundo Tiempo del Francia vs Islandia:

78' GOOOOOL DE FRANCIA: Kylian Mbappé anota el tercero tras asistencia de Griezmann

68' GOOOOOOL DE FRANCIA: Pavard centra y Olivier Giroud define a placer.

63' Disparo de Blaise Matuidi (Francia) desde 20 metros que se marcha alto por encima del larguero.

58' Benjamin Pavard (Francia) hace un gran disparo al primer toque desde el borde del área que se marcha cerca del poste izquierdo.

56' La defensa logra hacerse con el balón y evitar el peligro tras un centro bombeado de Blaise Matuidi (Francia). El árbitro señala el banderín de córner.

49' Birkir Bjarnason (Islandia) recibe un pase raso justo fuera del área y conecta un buen disparo hacia el palo izquierdo. Hugo Lloris interviene con una gran parada de reflejos.

Inició la segunda etapa

Primer Tiempo del Francia vs Islandia:

42' Raphael Varane (Francia) envía un centro al área, pero es despejado. El árbitro principal y su asistente señalan el banderín de córner.

40' Benjamin Pavard (Francia) manda un pase dentro del área, pero el balón es interceptado y despejado.

35' Entrada brusca de N'Golo Kanté (Francia). El árbitro pita falta. Tiro libre concedido a Islandia.

26' El árbitro asistente levanta el banderín y detiene el ataque. Fuera de juego de Gylfi Sigurdsson (Islandia).

23' OFF Side. El árbitro detiene el juego y señala fuera de juego. Olivier Giroud (Francia) estaba en clara posición antirreglamentaria.

22' Gylfi Sigurdsson (Islandia) intenta anotar con un remate al primer toque desde el borde del área dirigido al centro de la portería, pero es detenido por Hugo Lloris.

17' UFFFFF Hannes Halldorsson se estiró de forma excelente para detener un cabezazo efectuado por Olivier Giroud (Francia). Pudo ser el 1-0.

17' Ragnar Sigurdsson (Islandia) logra cabecear desde cerca por debajo del travesaño, pero su remate es flojo y Hugo Lloris detiene sin problemas.

14' Buena acción defensiva. Paul Pogba (Francia) intentó asistir a Kylian Mbappé dentro del área, pero fue interceptado. Córner a favor de Francia.

12' GOOOOOOL DE FRANCIA: Umtiti abre el marcador tras un centro de Mbappé.

09' Antoine Griezmann (Francia) intenta conectar con Blaise Matuidi, pero su envío en profundidad va con demasiada fuerza. El balón sale por la línea de fondo y Islandia sacará de puerta.

05' Mbappé aún no se recupera. El francés se toma el muslo mientras está fuera del campo.

04' Falta a favor de Francia. Mbappé cae al suelo luego que un jugador de Islandia entrara fuerte.

01' Francia saca todo su arsenal contra Islandia. Todas sus estrellas están como titulares.

- Francia quiere asegurar su pase a la Eurocopa 2020.

