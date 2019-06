Portugal empató 1-1 con Serbia en la segunda fecha de las Eliminatorias de la Eurocopa 2020

En un encuentro centrado en la actuación de Cristiano Ronaldo, Portugal igualó 1-1 ante Serbia en la segunda jornada de las Eliminatorias a la Eurocopa 2020. El delantero de Juventus alarmó a los presentes al salir del campo, aparentemente, lesionado.

El Estadio da Luz fue escenario del partido entre Portugal y Serbia, sin embargo, el marcador no tuvo la emoción que se generó en el desarrollo del encuentro, el cual fue controlado por el cuadro 'luso'.

A pesar de las diversas ocasiones que el cuadro portugués generó a lo largo del duelo no pudo concretar ninguna opción y le tocó repartirse los puntos con el cuadro de las 'águilas blancas'.

El elenco de Servia se adelantó al marcar, y a tan sólo siete minutos del compromiso pudo conseguir el gol vía penal y gracias la buena ejecución de Dusan Tadic, jugador de Ajax, quien supo rematar con precisión al arco de los lusos.

La paridad llegó a los 42 del duelo, por obra de Danilo Pereira, que disparó desde larga distancia directo al arco de Serbia, y sumando las posibilidades de no terminar sin los puntos en disputa.

El momento más tenso del compromiso fue a los 30 minutos del inicio del duelo, momento en el que pidió asistencia médica para después sustituido por Pizzi.

