Hinchas de Newells causan destrozos tras quedar eliminados de la Copa Argentina [VIDEO]

Newell's Old Boys quedó fuera de la Copa Argentina en los 32avos de final luego de perder 2-1 ante Villa Mitre. Este resultado causó la furia de los hinchas del 'Lepra', quienes ya cantaban amenazantes contra sus propios jugadores minutos antes de que inicie el partido. Las imágenes de este vergonzoso incidente se puede encontrar en Youtube.

Un grupo de fanáticos rompió el alambrado cuando se jugaban los últimos cinco minutos del partido. Estos sujetos intentaron ingresar al campo y como no lo pudieron hacer empezaron a arrojar objetos, uno de ellos un tanque de un inodoro que voló por encima de un efectivo policial. En ese momento se suspendió el partido por falta de garantías.

El jefe del operativo retiró las garantías para el cotejo entre Newell's Old Boys vs Villa Mitre. Los actos de violencia continuaron afuera por parte de los hinchas leprosos. La barra de Villa Mitre no pudo festejar la histórica victoria ante el cuadro rojinegro.

El conjunto que dirige Héctor Bidoglio venía de tres derrotas consecutivas en la Superliga (ante River, Talleres de Córdoba y Gimnasia de La Plata), lo que lo llevó a estar en una situación comprometida con el promedio en la tabla del descenso.

"Jugadores, jugadores, no se los decimos más, si nos ganan los de Mitre, los mandamos al hospital", fue el cántico de los hinchas de Newell's desde una de las cabeceras del estadio 15 de abril.