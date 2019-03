Leao Butrón sobre sus gestos: "No entiendo tanto resentimiento, solo les pedí silencio".

Luego de la derrota sufrida por Alianza Lima ante el Ayacucho FC una polémica se armó por los gestos realizados de Leao Butrón a la tribuna rival. En Youtube y otras redes sociales el video se viralizó y puso al capitán victoriano en el ojo de la tormenta. A su arribo a Lima, el experimentado arquero ‘blanquiazul’ se refirió sobre este tema y argumentó que sus actos se debieron al hostigamiento de la la hinchada ayacuchana.

Sobre el por qué de sus gestos, Leao Butrón subrayó que la polémica se produjo a raíz de las opiniones en redes sociales. Indicó que él solo pidió silencio a la hinchada local tras los constantes ataques que recibió en los 90’.

“Si quiero ver el problema tendría que revisar todo lo que se dice en provincia. Mayormente en Ayacucho todo el tiempo son insultos, tras insulto. Parece que uno le hubiera hecho algo a ellos, lo que le pido es silencio. Las redes sociales son parecidas a la tribuna, todos son valientes ahí”, indicó en evidente incomodidad el arquero de Alianza Lima.

“Siempre especulan, en las redes sociales aparecen los cobardes, toda la vida ha sido para esos cobardes”, dijo sobre las críticas que le llovieron en el ciberespacio.

"Toda la vida parece como si yo me hubiera metido con su mamá o su familia, no entiendo tanto resentimiento en Ayacucho, no toda la gente, hay gente maravillosa. Me quedo callado así como pido silencio a ellos, que se queden calladitos, porque en la tribuna cualquiera es valiente, te amenazan y cuando están frente tuyo hasta foto piden”, aclaró el arquero de 42 años.

Punto aparte, Leao Butrón también se refirió a la derrota sufrida en el Estadio Ciudad de Cumaná. Destacó que se empezó haciendo bien las cosas, y en el complemento se les complicaron por jugar muy cerca de su arco. “Se fue complicando, hicimos un buen partido y ya sobre el final jugamos muy cerca de nuestro arco, nuevamente sobre el final sufrimos las anotaciones”, manifestó.