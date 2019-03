YouTube: dos corredores terminaron arriba de una misma moto y se fueron a los golpes [VIDEO]

Un video viral en YouTube, referido al motociclismo, ha generado miles de reacciones en esta plataforma y también en las redes sociales. Y es que dos competidores del SuperBikes 1000cc de Costa Rica fueron los protagonistas de una insólita escena que está recorriendo el mundo.

Como se puede apreciar en el video viral de YouTube, dos corredores que iban en línea recta terminaron por juntarse y uno de ellos perdió el equilibrio, agarrándose a la moto del rival que, a punta de patadas, mandó el vehículo de su contrincante a un lado la circuito y decidió frenar.

Lo que vino después fue verdaderamente bochornoso, ya que el piloto que había invadido la moto ajena le propinó un certero puñetazo a su adversario y este último perdió el balance para luego terminar en el piso durante el Circuito del Parque Sur de Costa Rica.

El video que en primera instancia fue difundido en Twitter por Carl Fogarty, muestra que también hubo una respuesta del agredido, quien persiguió a su agresor para darle un golpe por la espalda, tal y como se aprecia en el clip que se ha vuelto viral en YouTube.

El inusitado material audiovisual, según varios medios especializados en este deporte, es suficiente para que ambos motociclistas tengan una sanción ejemplar. "Me acaban de mandar esto, no estoy seguro dónde es pero me hizo orinar de la risa", fue lo que escribió la persona que captó el sorprendente momento y que ha generado miles de comentarios en YouTube.