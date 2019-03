Ver HOY Argentina vs Colombia Sub 17 EN VIVO ONLINE: chocan por el Sudamericano 2019

Argentina vs Colombia EN VIVO | Ver Argentina vs Colombia Sub 17 por Internet Gratis | YouTube | EN DIRECTO ONLINE por Movistar Deportes, Gol TV y TyC Sports: se ven las caras HOY por el Sudamericano Sub 17, en el estadio de San Marcos, por la fecha 2 del Grupo B. Si deseas ver fútbol en vivo, puedes seguir el minuto a minuto de este partido a través de LaRepública.pe.

La selección argentina no comenzó de la mejor manera el Sudamericano Sub 17, ya que en su debut cayó goleado por 3-0 ante su similar de Uruguay. Ahora, la 'Albiceleste' buscará su primer triunfo en la competición al igual que la selección de Colombia, que hará su estreno este domingo.

"Jugar partidos difíciles como los que han tocado en este Grupo B va a hacer que los juveniles crezcan. Para el segundo partido y la continuidad del torneo, apelaremos a la ilusión que tienen estos chicos", manifestó Pablo Aimar, técnico de Argentina.

¿A qué hora juegan Argentina vs Colombia HOY EN VIVO por el Sudamericano Sub 17?

El Argentina vs Colombia Sub 17, que será su cuarto enfrentamiento —en lo que se refiere a Sudamericano Sub 17— en los últimos nueve años , está pactado para las 5:10 p. m. (hora peruana y colombiana) y 7:10 p. m. (hora argentina); además, podrás seguir el MINUTO A MINUTO de la TRANSMISIÓN a través de larepública.pe.

¿Qué canal realizará la transmisión del Argentina vs Colombia HOY EN VIVO por el Sudamericano Sub 17?

Para poder seguir todas las incidencias de este compromiso, en donde tanto la selección argentina como la selección de Colombia buscarán su primera victoria en el Sudamericano Sub 17, podrás recurrir a las señales pague por ver de Movistar Deportes y TyC Sports.

¿Dónde ver EN VIVO y EN DIRECTO el Argentina vs Colombia por el Sudamericano Sub 17?

Si quieres disfrutar de este partido, en Perú puedes contratar en servicio de Movistar o DirecTV y seguir a los futuros cracks del fútbol sudamericano. Asimismo, para ver fútbol EN VIVO ONLINE, solo tienes que entrar Gratis a LaRepublica.pe.

Horarios en el mundo para ver el Argentina vs Colombia por el Sudamericano Sub 17

Perú - 5:10 p. m.

Ecuador - 5:10 p. m.

Colombia - 5:10 p. m.

Estados Unidos (Nueva York, Miami, Florida y Washignton) - 5:10 p. m.

Bolivia - 6:10 p. m.

Venezuela - 6:10 p. m.

Argentina - 7:10 p. m.

Chile - 7:10 p. m.

Uruguay - 7:10 p. m.

Sudamericano Sub 17: Argentina vs Colombia EN VIVO ONLINE HOY por TyC Sports

Narración: Juan Pablo Marrón

Comentarios: Ariel Rodríguez

Sudamericano Sub 17: Argentina vs Colombia EN VIVO ONLINE HOY por Gol TV

Narración: Eduardo Andino

Comentarios: Santiago Bucaram

Internet: ¿dónde seguir EN VIVO Y EN DIRECTO ONLINE el Argentina vs Colombia? | Sudamericano Sub 17

Si quieres seguir el Argentina vs Colombia Sub 17 Gratis por Internet, LaRepublica.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del compromiso y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.