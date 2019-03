Selección venezolana sub 17 recibió emotivo saludo de sus compatriotas tras duelo con Perú [VIDEO]

Los jugadores de la selección venezolana sub 17 jamás olvidarán lo vivido la noche del sábado en el estadio de San Marcos, luego del partido ante Perú por el Sudamericano de la categoría. Si bien el resultado no los ayudó, eso no importó para sus miles de compatriotas que fueron a alentarlos.

La selección peruana empató 0-0 con su similar de Venezuela. Terminado el encuentro los integrantes de la 'Vinotinto' se dirigieron hacia la tribuna de oriente, para acercarse a todos sus compatriotas que los alentaron y aplaudieron durante los 90 minutos.

La imagen más emotiva de ese encuentro, captado por Movistar Deportes, fue el de una abuelita y un jugador llanero, los mismos que se enfundaron en un gran abrazo. Venezuela es segundo en el grupo A del Sudamericano Sub 17, solo por debajo de Ecuador.

Son miles los venezolanos que han llegado al Perú debido a la fuerte crisis política y social que se vive en su país. Por eso no dejaron la oportunidad de ir a alentar a su selección en este Sudamericano que brinda cuatro cupos para el mundial de la categoría que se jugará en Brasil.

La selección peruana ha podido contar con gran apoyo de los hinchas en sus dos presentaciones, pero apenas ha sumado dos unidades y no ha podido conseguir un gol.