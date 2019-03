Uruguay vs Brasil EN VIVO: chocan por la fecha 2 del grupo B del Sudamericano Sub 17

VER EN VIVO | Uruguay vs Brasil se miden HOY | ONLINE EN DIRECTO vía Movistar Deportes en el Estadio de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos por la segunda fecha del Grupo B del Sudamericano Sub 17. El partido está programado para las 7:30 p.m (hora peruana) y 9:30 p.m. (hora de Uruguay). Asimismo, podrás seguir el minuto a minuto, las mejores jugadas y todos los goles del encuentro a través de Larepublica.pe.

Uruguay tuvo un estreno soñado en el Sudamericano Sub 17 tras vencer por 3-0 a Argentina. Los goles de la celeste fueron marcados por Juan Manuel Gutiérrez, Cristian Olivera y Matías Ocampo quien sentenció la goleada. Son los líderes del Grupo B con tres puntos.

Mientras que Brasil debutó con un valioso triunfo por 3-2 en los últimos minutos frente a Paraguay en el Sudamericano Sub 17. El Scratch ganaba cómodamente por 2-0 con un doblete de Reinier Jesus, pero la Abirroja logró igualarlo con los tantos de Rodrigo López y Junior Noguero. Pero, João Peglow le dio vuelta al marcador. Igualan a Uruguay en la punta, pero con menor diferencia de goles.

¿Dónde ver EN VIVO Uruguay vs Brasil por el Sudamericano Sub 17?

Si quieres ver EN VIVO EN DIRECTO el Uruguay vs Brasil por el Sudamericano Sub 17, tiene que sintonizar la señal de Movistar Deportes y Latina. Estos son los canales autorizados para transmitir algunos duelos del Sudamericano Sub 17.

Asimismo, podrás seguir el minuto a minuto del Uruguay vs Brasil a través de la web de LaRepública.pe. Ahí te informaremos sobre los goles, jugadas polémicas y el resumen de este duelo por el Sudamericano Sub 17.

Uruguay vs Brasil por el Sudamericano Sub 17: Alineaciones probables

Uruguay: González; Siri, Sosa, Milans, Velázquez; Poggi, Cartagena, Ocampo, Olivera, Gutiérrez y Juambeltz.

Brasil: Pereira; Bueno, Marinho, Da Silva, Cabral; Lanza, Fonseca, Silva, Martins; Jesus, Santos.

Uruguay vs Brasil EN VIVO ONLINE: Horarios

- Ver EN VIVO Uruguay vs Brasil en México: 6:30 p. m.

- Ver EN VIVO Uruguay vs Brasil en Perú: 7:30 p. m.

- Ver EN VIVO Uruguay vs Brasil en Ecuador: 7:30 p. m.

- Ver EN VIVO Uruguay vs Brasil en Colombia: 7:30 p. m.

- Ver EN VIVO Uruguay vs Brasil en Estados Unidos (Nueva York, Miami, Florida y Washignton): 7:30 p.m.

- Ver EN VIVO Uruguay vs Brasil en Bolivia: 8:30 p. m.

- Ver EN VIVO Uruguay vs Brasil en Venezuela: 8:30 p. m.

- Ver EN VIVO Uruguay vs Brasil en Argentina: 9:30 p. m.

- Ver EN VIVO Uruguay vs Brasil en Chile: 9:30 p. m.

- Ver EN VIVO Uruguay vs Brasil en Uruguay: 9:30 p. m.

- Ver EN VIVO Uruguay vs Brasil en Brasil: 10:30 p. m.

Ver Uruguay vs Brasil en celular o tablet:

En caso desees seguir el Uruguay vs Brasil desde tu celular o tablet, debes descargar completamente GRATIS la aplicación de Latina.

Gracias a este aplicativo, podrás seguir todos los partidos de la Selección Peruana en el Sudamericano Sub 17.