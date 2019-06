Perú y Venezuela no se hicieron daño y empataron a 0 por el Sudamericano Sub 17 [RESUMEN]

Perú y Venezuela empataron sin goles por la segunda fecha del Grupo A del Sudamericano Sub 17 que se juega en la capital limeña. La delegación 'bicolor' y 'Vinotinto' sumaron su segunda igualdad en la competición, por lo que comparten el segundo lugar de la tabla de posiciones del Grupo A.

Sin embargo, numéricamente, Venezuela está arriba por mayor cantidad de goles marcados (uno contra cero de Perú). Destacar que, el liderato de la serie es de Ecuador por la victoria conseguida ante Bolivia en el compromiso previo.

En la próxima fecha, Perú descansa y vuelve a jugar el 27 de marzo frente a su par de Bolivia; mientras que, Venezuela juega el lunes con el conjunto 'boliche'.

Perú vs Venezuela Sub 17: revive el minuto a minuto

Final del partido

90+3' La perdió Montoya en el área chica venezolana

90+2' La tuvo Grimaldo de cabeza, pero el meta Vega desvía su remate al córner

82' Disparo de Celi que sale a penas desviado de la valla de Vega

77' Disparo de De Santis que casi abre el marcador a favor de Venezuela

72' Lanzamiento desde el banderín de córner para Perú que despeja la zaga venezolana

64' Cambio en Perú. Sale Cavero, entra Pinto

62' Disparo de Grimaldo que sale desviado. Saque de portería para Venezuela

59' Falta en ataque de Celi. Tiro libre para Venezuela

52' Tiro libre peligroso a favor de Perú.

46' Cambio en Perú. Nicolás Figueroa por Ruiz quien salió lesionado.

Inicio del segundo tiempo.

Final del primer tiempo.

47' Falta contra Grimaldo. El jugador de Perú discute airadamente con el venezolano.

45' Disparo de lejos de Ruggieri que es atajado de manera óptima de Sandi a dos manos.

45' Se jugarán 3 minutos más.

44' El estado del campo comienza a complicar a los jugadores.

42' Buen centro al área 'vinotinto' que no es bien controlado por Ruiz.

38' 'Cabezazo' de Vega sale débil y controla el portero Vega.

37' Cavero llegaba con claridad pero la pelota tardó mucho en bajarle la pelota y Venezuela la manda al corner.

37' Venezuela comienza a llegar al área peruana con más claridad pero sin inquietar demasiado al arquero Sandi.

34' Juego detenido para atender a un jugador 'vinotinto' que quedó lastimado.

29' Grimaldo intenta una gambeta pero es repelido por la defensa venezolana. Le falta profundidad al ataque peruano.

26' Cae un venezolano en área peruana pero el árbitro considera que no hay penal.

25' Grimaldo quedó mano a mano con el golero pero estaba adelantado.

24' Falta en ataque de Venezuela. Mano de Pérez cuando fue a cabecear.

24' Tiro de esquina para Venezuela.

21' Primera aproximación de riesgo para Venezuela. Le pegó un 'llanero' desde larga distancia, controló bien dando rebote el portero peruano Sandi.

20' Perú pierde muchos balones en salida por jugar largo.

18' 'Frentazo' de Pérez que se va alto. Todo estaba invalidado por falta en ataque.

17' Tiro de esquina para Venezuela.

13' Primera opción de peligro área venezolana que no progresa.

9' Traslada mucho la pelota De la Cruz y cuando la pierde Venezuela encuentra mal parado a Perú.

5' Intentó amortiguar con el pecho Grimaldo pero el balón se le fue largo al saque de meta para Venezuela.

4' De la Cruz se hace el espacio e intenta de afuera algo desviado.

3' Lenta salida del equipo peruano.

2' De la Cruz intenta salir por el medio pero la pierde. Ya van dos veces.

Inicio del partido

Perú vs Venezuela Sub 17 EN VIVO y EN DIRECTO por el Sudamericano 2019 | Alineaciones confirmadas

Perú:

Venezuela:

La Selección Peruana empató ante Chile en su debut en el Sudamericano Sub 17. El equipo dirigido por Calos Silvestri no estuvo claro de cara al gol; además, el arquero chileno Julio Fierro atajó las pocas oportunidades de la 'blanquirroja'.

Ahora, la Selección Peruana ha dejado atrás el tibio debut que tuvo frente y busca su primera victoria ante Venezuela, equipo que también empató en su partido inicial ante Ecuador.

Perú vs Venezuela chocarán nuevamente luego del amistoso que disputaron en Chile en el 2017, cuando la 'blanquirroja' derrotó a la 'vinotinto' por 2-1. En aquella ocasión, Carlos Silvestri ya estaba al mando de la Selección Peruana, por lo que se espera que el resultado esté nuevamente a nuestro favor.

Perú vs Venezuela por el Sudamericano Sub 17: Alineaciones

Perú : Massimo Sandi, Kluiverth Aguilar, José Rachumick, Carlos Montoya, Mathias llontop, Rafael Caipo, Pedro De la Cruz, Yuriel Celi, Sebastian Cavero, Joao Grimaldo y Carlos Ruiz.



Chile: Jesús Vega, Leonel Toro, Joaquín Suárez, Óscar Conde, Jon Aramburu, Caya Faya, Clyde García, Yorlen Cordero, Darluis Paz , Oswaldo Ruggieri y Daniel Pérez.

