Torneo Apertura: programación y resultados de la sexta jornada de la Liga 1

Sin descansos, la Liga 1 Movistar se mantiene en competencia y este viernes 22 empezó la sexta fecha del Torneo Apertura con la victoria de Binacional sobre Real Garcilaso por 1-0, lo que sirvió para ser el nuevo líder -momentáneo- de la tabla de posiciones.

Sin embargo, los hinchas aseguran que este sábado se jugarán los encuentros más atractivos de la jornada. Y es que, el cuadro de Miguel Ángel Russo enfrentará un complicado encuentro en la altura de Ayacucho, mientras que Sporting Cristal hará lo propio ante Cantolao en el Estadio Miguel Grau.

Además, a las 8:00 p.m. Universitario de Deportes se medirá ante Alianza Universidad en el Estadio Monumental, captando toda la atención de los hinchas, pues el objetivo de los de Nicolás Córdova es cobrarse su revancha por la derrota frente a Melgar en la jornada anterior.

Asimismo, otro de los emocionantes encuentros será el Deportivo Municipal vs Sport Boys este domingo a partir de las 4:00 p.m., que bien podría remediar la crisis de los 'rosados' y desplazarlos un piso más abajo del abismo en el que están.

La programación la completan los duelos entre Molinos El Pirata vs Melgar, San Martín vs Carlos Mannucci, César Vallejo vs Unión Comercio y el UTC vs Sport Huancayo. Sigue cada resultado vía LaRepublica.pe.

PROGRAMACIÓN FECHA 6 LIGA 1 MOVISTAR

TABLA DE POSICIONES LIGA 1 MOVISTAR