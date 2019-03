Alan Diez sobre la selección peruana: ¿Por qué Perú no hace 60 minutos buenos? [VIDEO]

La selección peruana volvió al triunfo después de dos partidos donde saborearon la agria derrota. Esta victoria de 1-0 sobre Paraguay dejó bastante material para analizar línea por línea con miras a la Copa América Brasil 2019. La ‘bicolor’ empezó al 100% contra los ‘guaraníes’ y con el pasar de los minutos empezó a decaer el nivel con el que arrancó. Incluso en la segunda etapa, Paraguay tuvo minutos de superioridad sobre la escuadra dirigida de Ricardo Gareca, sin embargo la defensa nacional estuvo atenta para apagar el incendio.

En el programa ‘Fox Sports Perú’ abrieron el debate de por qué se notó el bajón de la selección peruana con el pasar de los minutos. Alan Diez, quien hace el papel de moderador en la mesa de conducción, lanzó la interrogante de por que la ‘blanquirrroja’ no podía mantener el nivel por 60 o 70 minutos.

Inmediatamente y en total disconformidad sus compañeros de la mesa de conducción lo interrumpieron y replicaron que el partido contra la selección paraguaya era distinto. Además, manifestaron que el cuadro incaico sí había tenido cotejos donde supieron mantener el nivel por amplio tiempo.

El exfutbolista, Flavio Maestri argumentó que el nivel de la selección peruana decayó ya que Paraguay fue otro equipo en la etapa complementaria. “En el segundo tiempo Paraguay hace presión alta y cuando Perú quiso salir jugando no supo salir de esa presión. Entonces al no salir de esa presión, no pasa el medio campo y no hace la transición que hizo en el primer tiempo...”, indicó.

Luego le tocó el turno a Peter Arévalo y contradijo lo expresado por su compañero. “Yo creo que Paraguay sí intenta la presión alta desde el arranque del partido pero la hace mal y Perú tuvo con qué para salir, tuvo espacios, en el segundo tiempo Paraguay corrige y le hace más corto el terreno a Perú”.

La selección peruana tendrá su próximo examen este martes 26 de marzo cuando le toque enfrentar a El Salvador desde las 8:00 pm (hora peruana) en el Robert F. Kennedy Memorial Stadium de Washigton.