Christofer Gonzales dejó preocupados a sus compañeros al término del Perú vs Paraguay

La selección peruana obtuvo su primer triunfo del año ante su similar de Paraguay, en el Estadio Red Bull Arena de la ciudad de Nueva Jersey, por un amistoso internacional de Fecha FIFA 2019. Sin embargo, la alegría no pudo ser completa, ya que Christofer Gonzales preocupó a todos al sufrir una lesión de consideración.

Christofer Gonzales había ingreso al Perú vs Paraguay en el minuto 76 del segundo tiempo, pero no pudo terminar de la mejor manera debido una caída aparatosa al momento de ir a marcar a un rival por la banda derecha del campo. El volante que pertenece a Sporting Cristal se abrió de piernas y ya no pudo volver a pararse.

Perú vs Paraguay: así fue la lesión de Christofer Gonzales en el amistoso de Fecha FIFA 2019

Beto Da Silva, a los 90 minutos, fue quien reemplazó a 'Canchita' Gonzales, quien fue atendido rápidamente por el cuerpo médico de la selección peruana a un lado de la cancha. Al finalizar el amistoso, los futbolistas de la 'Bicolor' no tuvieron tiempo de celebrar por ver cómo se encontraba su compañero.

Tal y como se puede apreciar en el video subido a YouTube, las cámaras captaron a Pedro Gallese, Luis Advíncula, Miguel Araujo y Jefferson Farfán dirigirse raudamente hacia donde estaba Christofer Gonzales para darle ánimos al momento que salía cargado en la camilla.

Perú vs Paraguay: el noble gesto de los jugadores de la selección peruana con Christofer Gonzales