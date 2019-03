Perú vs Paraguay: Luis Advíncula casi se va a las manos con Domínguez [VIDEO]

Luis Advíncula no se deja amilanar por nadie y va a todos los balones a muerte. Una muestra se pudo ver en el minuto 63 del partido amistoso entre la selección peruana y la paraguaya jugada en New Jersey. 'El Rayo' disputó un balón con Cecilio Domínguez y no se quedó atrás en el momento de ir al roce.

Domínguez trasladaba el balón de regreso a campo paraguayo seguido muy de cerca por Luis Advincula quien pugnaba por arrebatarle el esférico. El forcejeo hizo que el 'guaraní' caiga al suelo pero se llevó de encuentro a 'Usaín Bolt' en el acto.

El hombre del Rayo Vallecano de España entendió que el delantero lo hizo a propósito y le reclamó airadamente 'pechándolo' hasta que el árbitro llegó a separarlos. El referí le sacó tarjeta amarilla al lateral nacional, cosa que le molestó mucho.

Cuando todo parecía haberse calmado Domínguez fue donde Advíncula quien continuó con su protesta. Como entendiendo que se trata de un partido amistoso y que el peruano no podía ser reducido, el jugador de Independiente decidió calmar las aguas, incluso abrazando al 'más rápido del mundo'.