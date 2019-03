Perú vs Paraguay: el tremendo lujo de André Carrillo a lo Zidane [VIDEO]

André Carrillo demostró sus habilidades con el balón durante el Perú vs Paraguay, partido que se desarrolla en el Estadio Red Bull Arena de Nueva Jersey, Estados Unidos, por un amistoso internacional de Fecha FIFA 2019. El delantero de la selección peruana se sacó de encima a un rival con una jugada que rápidamente fue comparada con la que hacía Zinedine Zidane.

Luego de que la selección peruana haya convertido el primer gol del partido en apenas tres minutos, la 'Bicolor' no bajó los brazos y continuó atacando a la selección paraguaya. El equipo de Ricardo Gareca fue fiel a su estilo y a punta de toques llegaron al área rival.

Como se ve en el video que fue compartido en YouTube, André Carrillo recibió la pelota en el área por parte de Jefferson Farfán y rápidamente fue interceptado por un defensa de Paraguay. Sin embargo, la 'Culebra' hizo gala de su talento para realizar la conocida "ruleta" de Zinedine Zidane (actual técnico del Real Madrid) para dejar en ridículo a su contrincante.

No obstante, la jugada de André Carrillo no pudo prosperar, ya que el exfutbolista de Alianza Lima alargó más de lo que debía el esférico y otro zaguero de la selección paraguaya lo mandó lo más lejos posible para que el ataque finalizara y no hubiera otro gol peruano en el Perú vs Paraguay.

Perú vs Paraguay: mira la gran jugada de André Carrillo en el amistoso de Fecha FIFA 2019