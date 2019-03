Perú vs Paraguay EN VIVO | Perú vs Paraguay Gratis por Internet | YouTube | Live Streaming | EN DIRECTO ONLINE por Movistar Deportes y Latina TV: se ven las caras HOY, en el Estadio Red Bull Arena de Nueva Jersey, Estados Unidos, por un amistoso internacional de Fecha FIFA 2019. Si deseas ver fútbol en vivo, puedes seguir el minuto a minuto de este partido a través de LaRepública.pe.

La selección peruana, dirigida por Ricardo Gareca, afrontará su primer partido del 2019 ante una selección paraguaya que empieza un nuevo proceso al mando de Eduardo Berizzo. La 'Bicolor', luego de su participación en el Mundial Rusia 2018, ha disputado seis encuentros, de los cuales solo logró una victoria, un empate y cuatro derrotas.

"Tenemos que mejorar y creo que estamos en condiciones de poder hacerlo para llegar bien a la Copa América. No es preocupación la falta de gol, pero sí el haber encajado tantos goles. No resiste una selección si no logra tener solidez. Es necesario que retomemos esa solidez que tiene que tener toda selección o todo equipo para visionar cosas importantes", apuntó Ricardo Gareca en conferencia de prensa.

"Deseo tener un equipo muy agresivo, comprometido, con un plan de juego definido, y que se sostenga de principio a fin, ante cualquiera. La gente tiene que sentir orgullo por lo que hacemos", dijo, por su parte, el 'Toto' Berrizzo, quien apelará al característico espíritu batallador del conjunto guaraní.

¿A qué hora juegan EN VIVO HOY Perú vs Paraguay por amistoso de Fecha FIFA 2019?

El Perú vs Paraguay, que se dará un día antes de que la selección peruana sub 17 afronte su segundo cotejo en el Sudamericano Sub 17 ante su similar de Venezuela en el estadio de San Marcos, está programado para las 7:00 p. m. (hora peruana) y 9:00 p. m. (hora paraguaya); además, podrás seguir el MINUTO A MINUTO de la TRANSMISIÓN a través de larepública.pe.

Perú vs Paraguay HOY: apuestas del amistoso de Fecha FIFA 2019

- Te Apuesto: 1.85 (Perú), 3.40 (Empate), 4.00 (Paraguay)

- Inkabet: 2.30 (Perú), 3.10 (Empate), 3.80 (Paraguay)

- Betsson: 2.28 (Perú), 2.95 (Empate), 3.45 (Paraguay)

- Bet365: 2:45 (Perú), 3.10 (Empate), 3.00 (Paraguay)

Perú vs Paraguay HOY: pronóstico y/o historial del amistoso de Fecha FIFA 2019

¿Qué canales realizarán la transmisión HOY EN VIVO del Perú vs Paraguay por amistoso de Fecha FIFA 2019?

Para poder seguir todas las incidencias de este duelo, en donde la selección peruana intentará volver a la senda del triunfo y la selección paraguaya empezar con el pie derecho un nuevo proceso de cara ala Copa América y las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022, podrás recurrir a las señal abierta de Latina; sin embargo, si deseas verlo por cable, Movistar Deportes se hará cargo de la transmisión.

¿Cómo y dónde ver EN VIVO y EN DIRECTO Gratis el Perú vs Paraguay por amistoso de Fecha FIFA 2019?

Si quieres disfrutar del amistoso que protagonizarán ambas selecciones sudamericanas, en Perú puedes contratar el servicio de Movistar o DirecTV y seguir a los mejores jugadores del fútbol sudamericano.



Alineaciones del Perú vs Paraguay EN VIVO ONLINE por amistoso de Fecha FIFA 2019

Perú: Gallese; Advíncula, Santamaría, Abram, Trauco; Tapia, Yotún, Florez, Carrillo, Cueva y Farfán.

Paraguay: Fernández; Balbuena, Valdez, Rojas, Gómez; Piris, O. Romero, Almirón, A. Romero, Gamarra; Domínguez; y Á. Romero.

Fecha FIFA 2019: Perú vs Paraguay EN VIVO ONLINE por Movistar Deportes TV

Narración: Gino Bonatti

Comentarios: Diego Rebagliati y Ramón Quiroga

Fecha FIFA 2019: Perú vs Paraguay EN VIVO ONLINE por Latina TV

Narración: Peter Arévalo

Comentarios: Eddie Fleischmann y Sergio ‘Checho’ Ibarra

¿Dónde seguir EN VIVO y EN DIRECTO ONLINE el Perú vs Paraguay por amistoso de fecha FIFA 2019?

Si quieres seguir el Perú vs Paraguay Gratis por Internet, LaRepublica.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del compromiso y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.