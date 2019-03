Movistar Deportes [INTERNET] Perú vs Paraguay desde el Red Bull Arena por amistoso fecha FIFA

VER EN VIVO | Perú vs Paraguay HOY | ONLINE EN DIRECTO vía Movistar Deportes y Latina | chocan en el Estadio Red Bull Arena de la ciudad de Nueva Jersey en amistoso internacional fecha FIFA 2019. El partido está programado para las 7:00 p.m. (hora peruana) y 9:00 p.m. (hora de Paraguay). Asimismo, podrás seguir el minuto a minuto, todas las incidencias, las tarjetas amarillas y rojas, las mejores jugadas y todos los goles del encuentro a través de Larepublica.pe.

Perú vs Paraguay: ¿Cómo llegan los equipos para amistoso Fecha FIFA 2019?

La selección peruana jugará su primer amistoso del año ante Paraguay que servirá como preparación con miras a la Copa América Brasil 2019. La 'Blanquirroja' viene de perder sus últimos dos amistosos ante Ecuador (0-2) y Costa Rica (2-3) y buscará recuperar la racha de triunfos.

El encuentro ante la Albirroja servirá para que el entrenador Ricardo Gareca pruebe variantes ante la ausencia de Paolo Guerrero y Raul Ruidíaz en ataque. Aunque Jefferson Farfán será el titular, Beto Da Silva que vuelve después de un año y Yordy Reyna del Vancouver Whitecaps, podrían sumar minutos.

La @SeleccionPeru 🇵🇪 viene quedando lista para enfrentar mañana a @Albirroja 🇵🇾 en el Red Bull Stadium de New Jersey. La actitud está al tope. 🙌💪#ArribaPerú pic.twitter.com/LwgCruwr9w — Selección Peruana 🇵🇪 (@SeleccionPeru) 21 de marzo de 2019

Tras la participación en el Mundial Rusia 2018, el equipo nacional marcó ocho goles y encajó 10 en seis encuentros. El 'Tigre' Gareca dejó en claro que no es una preocupación la falta de gol pero si que encajen muchos tantos.

“No es preocupación la falta de gol, pero sí el haber encajado tantos goles. No resiste una selección si no logra tener solidez. Es necesario que retomemos esa solidez que tiene que tener toda selección o todo equipo para visionar cosas importantes. Nosotros consideramos que tenemos variantes, pero lo más importante es lograr una consistencia que nos de una determinada garantía”, señaló en conferencia previa al Perú vs Paraguay.

Mientras que Paraguay tendrá su primera prueba al mando del entrenador argentino Eduardo Berizzo. El exitoso DT que tuvo un paso por equipos grandes de España como Celta de Vigo y Sevilla, sostendrá su primera experiencia bajo el mando de una selección tras la renuncia sorpresiva del colombiano Juan Carlos Osorio.

⚪️🔴 📸 ¡Postales del cierre de la preparación albirroja, para enfrentar hoy a Perú, desde las 21 hs. de nuestro país! ⚽️

VamosParaguay 🇵🇾💪🏻 pic.twitter.com/U2Ny8x7V0Z — Selección Paraguaya (@Albirroja) 22 de marzo de 2019

La propuesta que presentará el cuadro paraguayo es una incógnita, puesto que, solo ha jugado un amistoso en los últimos nueve meses. Sin embargo, buscarán acabar una racha de cinco derrotas consecutivas ante Perú de la mano de Junior Alonso, Miguel Almirón, los gemelos Ángel y Óscar Romero y Derlis Gonzáles como sus máximas figuras.

“En el caso de Perú tuvo una gran eliminatoria, han vivido un proceso exitoso a partir de Ricardo Gareca. Vamos a enfrentar a un rival que lleva tiempo junto y será una gran prueba para nosotros", expresó Berizzo.

Perú vs Paraguay: ¿Cuántas veces se han enfrentado?

Las selecciones de Perú y Paraguay se han enfrentado en 51 oportunidades: 16 triunfos, 12 empates y 23 derrotas para la Blanquirroja. La última vez que vie

¿A qué hora juegan Perú vs Paraguay por fecha FIFA 2019?

El Perú vs Paraguay, por fecha FIFA 2019, está programado para las 20:00 horas (Perú); además, podrás seguir el MINUTO A MINUTO de la TRANSMISIÓN a través de Larepública.pe. En caso vivas en Paraguay, podrás ver el duelo de la 'blanquirroja' frente a los guaraníes a partir de las 22:00 horas. Si te encuentras en Estados Unidos y quieres seguir EN VIVO EN DIRECTO el Perú vs Paraguay por fecha FIFA 2019, tienes que conectarte desde las 21:00 horas.

¿Qué canal transmitirá el minuto a minuto del Perú vs Paraguay por fecha FIFA 2019?

Para poder presenciar el Perú vs Paraguay podrás recurrir a las señal de Movistar Deportes desde Perú. Si vives en Paraguay y quieres ver el amistoso internacional por la fecha FIFA 2019, tienes que conectarte vía Telefuturo.

¿Dónde ver el Perú vs Paraguay por fecha FIFA 2019 EN VIVO y EN DIRECTO Gratis por Internet?

Si quieres disfrutar de este compromiso, en Perú puedes contratar el servicio de Movistar y seguir a los mejores equipos y jugadores del medio local. Asimismo, para ver fútbol EN VIVO ONLINE solo tienes que entrar EN DIRECTO a LaRepublica.pe.

Perú vs Paraguay: pronóstico y/o apuestas del partido por fecha FIFA 2019

- Te Apuesto: 1.85 (Perú) 3.40 (Empate) 4.00 (Paraguay)

- Inkabet: 2.30 (Perú) 3.10 (Empate) 3.80 (Paraguay)

- Betsson: 2.28 (Perú) 2.95 (Empate) 3.45 (Paraguay)

Horarios para ver el Perú vs Paraguay EN VIVO ONLINE por la fecha FIFA 2019

- Ver EN VIVO Perú vs Paraguay en México: 6:00 p. m.

- Ver EN VIVO Perú vs Paraguay en Perú: 7:00 p. m.

- Ver EN VIVO Perú vs Paraguay en Ecuador: 7:00 p. m.

- Ver EN VIVO Perú vs Paraguay en Colombia: 7:00 p. m.

- Ver EN VIVO Perú vs Paraguay en Estados Unidos (Nueva York, Miami, Florida y Washignton): 7:00 p.m.

- Ver EN VIVO Perú vs Paraguay en Bolivia: 8:00 p. m.

- Ver EN VIVO Perú vs Paraguay en Venezuela: 8:00 p. m.

- Ver EN VIVO Perú vs Paraguay en Argentina: 9:00 p. m.

- Ver EN VIVO Perú vs Paraguay en Chile: 9:00 p. m.

- Ver EN VIVO Perú vs Paraguay en Uruguay: 9:00 p. m.

- Ver EN VIVO Perú vs Paraguay en Paraguay: 9:00 p. m.

- Ver EN VIVO Perú vs Paraguay en Brasil: 10:00 p. m.

Fecha FIFA 2019: Probables alineaciones del Perú vs Paraguay EN VIVO ONLINE por Movistar Deportes

Perú: Gallese; Advíncula, Santamaría, Abram, Trauco; Tapia, Yotún, Florez, Carrillo, Cueva y Farfán.

Paraguay: Fernández; Balbuena, Valdez, Rojas, Gómez; Piris, O. Romero, Almirón, A. Romero, Gamarra; Domínguez; y Á. Romero.

Fecha FIFA 2019: Perú vs Paraguay EN VIVO ONLINE por Movistar Deportes

Narración: Gino Bonatti

Comentarios: Diego Rebagliati y Ramón Quiroga

Campo: Pedro García

Fecha FIFA 2019: Perú vs Paraguay EN VIVO ONLINE por Movistar Deportes

Narración: Peter Arévalo

Comentarios: Eddie Fleischmann y Sergio ‘Checho’ Ibarra

Cancha: Fernando Egúsquiza

¿Dónde seguir EN VIVO EN DIRECTO el Perú vs Paraguay por la fecha FIFA 2019?

Si quieres seguir el Perú vs Paraguay Gratis por Internet, LaRepublica.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del partido y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.

En caso quieras ver la previa del Perú vs Paraguay, las cuentas de Facebook, Instagram y Twitter de las selecciones de estos dos países publicará fotos y videos.