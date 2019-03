Colombia vs Japón EN VIVO en duelo correspondiente a la fecha FIFA 2019

Colombia visita a Japón EN VIVO (EN DIRECTO ONLINE por Caracol TV por NTV) desde el Nissan Stadium el viernes 22 a las 5:20 a.m. hora en Colombia y Perú, en el encuentro correspondiente de la fecha FIFA 2019. Podrás seguir la transmisión y el minuto a minuto vía LaRepublica.pe.

Como primera prueba del año, la Selección de Colombia no sólo llama la atención por jugar su primer partido, y es que, además, el estratega Carlos Queiroz se estrenará como DT de los ‘cafeteros’, en un duelo que se perfila para atractivo.

Luego de su participación en el Mundial Rusia 2018, el elenco colombiano supo mantener el invicto en los cuatro duelos que pasó, de los que logró tres victorias (Costa Rica, Estados Unidos y Venezuela) y un empate (Argentina), por lo que esperan afinar detalles de cara a la Copa América Brasil 2019.

"Lo primero que les dije a los jugadores es que no hay amistosos. Amistosos es solamente el nombre que le damos a los partidos de preparación porque siempre nos jugamos el prestigio y la reputación de la camiseta. Entonces hay que disputarlos siempre con ilusión y con muchas ganas intentando hacer lo mejor", manifestó Carlos Queiroz.

Pero el encuentro entre Colombia vs Japón no fue tan lejano, pues en la reciente Copa del Mundo, se vieron las caras, y el cuadro sudamericano se vio derrotado ante los asiáticos, en la primera fecha de la competencia.

Además, la escuadra de Hajime Moriyasu tiene más de un pendiente por cobrar, después de perder 3-1 ante Qatar en la final de la Copa Asiática, el 1 de febrero de este año, por otro lado, su objetivo es hacerse fuerte en estos amistosos para ser candidato de temer en la Copa América 2019, en la cual será invitado.

"Por supuesto que estamos jugando para ganar. Ambos son equipos fuertes de Sudamérica. A través de estos dos partidos, nos gustaría saber dónde estamos parados, qué podemos hacer y qué nos falta. Nos proporcionará una gran experiencia de aprendizaje. Estoy considerando utilizar dos alineaciones diferentes para cada partido, pero eso está sujeto a cambios dependiendo de las condiciones de los jugadores", sostuvo el entrenador de Japón.

Posibles alineaciones del Colombia vs Japón EN VIVO por la fecha FIFA 2019:

Colombia: Vargas, Mina, Palacios, Sánchez, Borja, Barrios, Lerma, J, Rodríguez, Díaz, Falcao y Muriel.

DT: Carlos Queiroz

Japón: Gonda, Sakai, Tomiyasu, Yoshida, Nagatomo, Doan, Shiotani, Shibasaki, Haraguchi, Osako, Minamino.

DT: Hajime Moriyasu

Colombia vs Japón: ¿Cómo les fue las últimas cinco veces que se enfrentaron?

Colombia 1 - 2 Japón (19-06-18)

Japón 1 - 4 Colombia (24-06-14)

Japón 0 - 0 Colombia (05-06-07)

Japón 0 - 1 Colombia (22-06-03)

Colombia vs Japón: ¿a qué hora inicia el partido por la fecha FIFA 2019?

El emocionante encuentro entre Colombia vs Japónestá programado para las 5:20 a.m. de acuerdo con el horario peruano, colombiano y ecuatoriano. Mientras que en México podrán disfrutarlo desde las 4:20 a.m. Por su lado, en Chile, Argentina, Uruguay y Paraguay será a las 7:20 p.m. En Japón 7:20 p.m.

Colombia vs Japón: ¿qué canal pasará el partido por la fecha FIFA 2019?

Para poder seguir el desarrollo del compromiso por la fecha FIFA 2019 deberás sintonizar la transmisión y la señal de TyC Sports y TNT Sports.

Guía de canales del Colombia vs Japón EN VIVO por la fecha FIFA 2019:

Brunei: Astro Go

Colombia: Caracol Play, Caracol TV

Hong Kong: 662 Sports 2, 602 HD Sports 2

Japón: NTV

Malasia: Astro Supersport, Astro Go

Horarios en el mundo del Colombia vs Japón EN VIVO ONLINE por la fecha FIFA 2019:

México: 4:20 a. m.

Perú: 5:20 a.m.

Ecuador: 5:20 a.m.

Colombia: 5:20 a.m.

Estados Unidos (Nueva York, Miami, Florida y Washignton): 5:20 a.m.

Bolivia: 6:20 a.m.

Venezuela: 6:20 a.m.

Argentina: 7:20 a.m.

Chile: 7:20 a.m.

Uruguay: 7:20 a.m.

Paraguay: 7:20 a.m

Brasil: 7:20 a.m.

