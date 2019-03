Patrick Zubczuk sobre el penal atajado a Melgar: “Mi papá me da consejos para esas situaciones”

No cabe duda que la presencia de Patrick Zubczuck en los últimos meses del 2018 fue fundamental para la recuperación de Universitario. Sin embargo, a raíz de la llegada de Carvallo, la continuidad del joven portero se ha visto reducida.

Sin embargo, este fin de semana el 'Rusito' tuvo un gran debut en la Liga 1 Movistar atajándole un penal a la figura y goleador de Melgar, Bernardo Cuesta.

En comunicación con Todo Sport, Patrick Zubczuk confesó que no fue casualidad el penal atajado. “Mi padre (Juan Carlos Zubczuk) siempre me aconseja y me da algunos tips, especialmente como trabajar psicológicamente al pateador para llevarlo a que tire al lado que yo quiero”, señaló el portero de Universitario.

Además de los consejos que le dio 'el mejor de los arqueros', 'rusito' confesó que "Suelo analizar a los pateadores junto al preparador de arqueros Ángel Venegas antes de los partidos, pero ya en el momento también tiene que ver mucho la intuición”.

Además, Zubczuk demostró su alegría tras su vuelta a las canchas “Gracias a Dios se me dio la oportunidad de tapar, aunque creo que no sirve de mucho porque el equipo perdió pero al menos suma para la estadística. Por el lado de jugar es bueno, pero sé que es solo un tropiezo y vamos a seguir adelante”, sentenció.