Perú venció 1 a 0 a Paraguay en partido amistoso internacional por fecha FIFA [RESUMEN]

Perú vs Paraguay se enfrentaron en partido amistoso internacional por fecha FIFA 2019 en el estadio 'Red Bull Arena' de la ciudad de Nueva Jersey. El duelo entre la 'blanquirroja' y los 'guaraníes' culminó 1-0 a favor de Perú con gol de Christian Cueva.

En un buen partido de la selección peruana, donde el buen juego asociado llevó constante peligro en el primer tiempo y controló en el segundo, los dirigidos por Ricardo Gareca volvieron a la senda del triunfo imponiéndose a la 'albirroja' por 1-0.

Christian Cueva, con solo 4 minutos de haberse iniciado el encuentro, sacó un tremendo 'zapatazo' para que el estadio explote en algarabía. Pese a que Perú no pudo aumentar la cuenta, se completó una aceptable presentación sobre un rival muy competitivo.

Perú vs Paraguay EN VIVO ONLINE: Así fue el golazo de Christian Cueva para el 1-0:



Perú vs Paraguay EN VIVO ONLINE: Revive el himno nacional peruano

Perú vs Paraguay EN VIVO ONLINE: Minuto a minuto

Alineaciones confirmadas del Perú vs Paraguay EN VIVO ONLINE por amistoso de Fecha FIFA 2019

Perú:

Paraguay:

Perú y Paraguay se enfrentarán en partido de exhibición que servirá de preparación para afrontar la Copa América Brasil 2019 a disputarse en el mes de junio.

El 'Red Bull Arena', con capacidad de 25 mil, será testigo de una participación más de la selección que dirige el estratega argentino, Ricardo Gareca. El popular 'Tigre' buscará probar a nuevos elementos que puedan alternar en la base que ha logrado acudir a la cita mundialista de Rusia el año pasado.

“No es preocupación la falta de gol, pero sí el haber encajado tantos goles. No resiste una selección si no logra tener solidez”, manifestó el técnico argentino en la conferencia previa al Perú vs Paraguay.

Este encuentro de exhibición por fecha FIFA servirá para ver a caras nuevas como Alexis Arias, el regreso de Beto da Silva y Carlos Cáceda, que vienen destacando en sus respectivos equipos.

Paraguay, por su parte, acaba de contratar un nuevo director técnico luego de la renuncia del colombiano, Juan Carlos Osorio. El buzo guaraní se encuentra a cargo del argentino, Eduardo 'Toto' Berizzo; siendo su primera experiencia en selecciones.

Perú vs Paraguay EN VIVO: ¿dónde jugarán el partido?

El Perú vs Paraguay, por fecha FIFA 2019, está programado para las 20:00 horas (Perú)

En caso vivas en Paraguay, podrás ver el duelo de la 'blanquirroja' frente a los guaraníes a partir de las 22:00 horas. Si te encuentras en Estados Unidos y quieres seguir EN VIVO EN DIRECTO el Perú vs Paraguay por fecha FIFA 2019, tienes que conectarte desde las 21:00 horas.

