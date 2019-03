Renato Tapia incluido en el once ideal de la Eredivisie holandesa [FOTOS]

Motivado por su reciente convocatoria a la Selección Peruana, el volante Renato Tapia jugó su mejor partido desde su llegada a Willem II este fin de semana, y como mérito a su esfuerzo fue incluido en el once ideal de la jornada 26 de la Eredivisie holandesa.

Con el rodaje necesario, el ‘Cabezón’ Tapia es un componente de temer en su linea, cumplidor y con muchas característica que le sirvieron para captar la atención de propios y extraños, pues el exFeyenoord se lució nada menos que en el enfrentamiento ante el que fue su club.

El medio deportivo ‘Voetbal International’ bosquejó el once ideal de la fecha, considerando al peruano como el mejor de su posición, tras sumar once partidos consecutivos en los que fue titular. En todos jugó los 90 minutos.

“He jugado todos los partidos, he salido en algunos, pero esencialmente he jugado y eso era lo que yo quería. Me han dado la confianza los entrenadores, mis compañeros también me han recibido de la mejor manera. Estoy feliz por eso”, enfatizó el seleccionado nacional antes de unirse al elenco de Ricardo Gareca.

De esta manera, Renato Tapia llegará con la motivación al tope a la Selección Peruana, pues en los cuatro años que milita en la Liga de Holanda es la primera vez que es considerado en el equipo ideal.

Por lo pronto, se supo que el volante peruano se incorporará a la ‘bicolor’ en los próximos días para disputar los partidos frente a Paraguay y El Salvador.