Germán Denis se mostró mortificado por el arbitraje en derrota de Universitario

Universitario de Deportes no pudo mantener su invicto en el Torneo Apertura 2019 de la Liga 1, ya que perdió 2-1 ante Melgar y perdió la oportunidad de ser el escolta del líder Sporting Cristal. Esta derrota no fue tomado de la mejor manera por Germán Denis, quien criticó el accionar del arbitraje.

Horas después de acabarse uno de los partidos más atractivos de la fecha 5 de la Liga 1 2019, el 'Tanque' arremetió contra los jueces de línea y dio a entender que ellos tuvieron mucho que ver en el resultado del encuentro.

"Si el juez de línea estaba más atento quizás hubiese sido un empate. Por la jugada del primer tiempo de Hohberg que fue muy claro. Es un pase que lo desvía un defensor de ellos, pero fue muy claro. Para estas cosas hay que estar preparados y atentos", manifestó el goleador de Universitario de Deportes en la presente temporada.

"No puede ser que no esté preparado. No solo eso, también algunas divididas. No me parece justo que haya un juez de línea de la zona. Diego (Haro) dirigió bien dentro del campo, pero si no lo ayudan desde afuera, tampoco puede hacer magia", afirmó Germán Denis en conversación con ESPN FC.

En la previa, Universitario de Deportes era ligeramente favorito para quedarse con los tres puntos, pues FBC Melgar estaba en los últimos lugares de la tabla de posiciones y venía de jugar la Copa Libertadores. Sin embargo, los dirigidos por Jorge Pautasso aprovecharon sus oportunidades y vencieron a los pupilos de Nicolás Córdoba.