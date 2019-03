Nicolas Córdova: "Sabíamos que Melgar era superior"

Tras cinco jornadas sumando puntos, Universitario probó la derrota de visita ante Melgar. Dos goles de Bernardo Cuesta le costaron el invicto a los dirigidos por Nicolás Cordova.

Respeto al partido, el entrenador chileno señalaría: "No logramos ser el equipo que haya generado tantas ocasiones, pero sabíamos que íbamos a enfrentar a un rival superior con una cancha difícil, que queramos o no, no estamos acostumbrados a jugar. Es un gramado seco y nosotros jugamos en cancha mojada".

Además, destacó la garra que sus dirigidos mostraron durante el encuentro: "El partido estuvo bastante equiparado. Ellos hicieron el 2-0 a falta de 15 minutos. El partido, no nos mata el rival. Se muere uno, cuando no quiere luchar. Y mi equipo jamás dejó de luchar”.

Es el segundo encuentro que Nicolás Cordova pierde ante el equipo arequipeño desde su llegada al club crema.

A pesar de la derrota, Universitario se mantiene en el cuarto puesto con cinco puntos y recibirá en la próxima fecha a Alianza Universidad en el Estadio Monumental.