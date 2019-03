Presidente de la FPF implicado en el negocio negro de la reventa de entradas [VIDEO]

Los hinchas de la selección peruana vivieron, hace unos meses, momentos inolvidables por todo el camino que recorrió el equipo de Ricardo Gareca para clasificar a una Copa del Mundo luego de 36 años.

Esos momentos llenos de alegría para el sufrido simpatizante del fútbol peruano pasarán a formar parte de esa aún estrecha galería de recuerdos gratos. Sin embargo, detrás de las celebraciones por la clasificación de la selección peruana al Mundial Rusia 2018, existe una historia oscura vinculada al delito y que sindica a varios directivos de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), como el actual presidente Agustín Lozano.

El caso del que se refiere la investigación hecha por "Cuarto Poder" es sobre el tema de las reventas de entradas para los partidos de la selección peruana en las Eliminatorias Rusia 2018 y la implicancia de las máximas autoridades del fútbol peruano en este hecho.

"Yo no he cometido ningún ilícito, si alguna persona hizo estas cosas indebidas, yo no puedo sentirme culpable de algo que no he cometido de ninguna manera", fueron las primeras declaraciones del mandamás de la FPF en el mencionada programa del canal 4.

Esta grave situación sin precedentes llegó hasta la Comisión de Ética de la Conmebol gracias al periodista Umberto Jara, quien en febrero pasado viajó a Paraguay para presentar la denuncia señalando que los principales dirigentes de la FPF, como el actual presidente interino Agustín Lozano, estaban implicados en una millonaria reventa de entradas para los partidos de la 'Bicolor' en las Eliminatorias.

La documentación presentada por el mencionado comunicador es revisada por el ente máximo del fútbol sudammericano y la permanencia de Agustín Lozano en el sillón de la Federeración Peruana de Fútbol (FPF) está en vilo.

Selección peruana: Un nuevo escándalo en la FPF