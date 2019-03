Colo Colo vs Universidad Católica EN VIVO en la quinta fecha de la Liga de Chile 2019

Colo Colo recibe a Universidad Católica en el Estadio Monumental David Arellano EN VIVO (EN DIRECTO ONLINE por CDF) este domingo desde las 10:00 a.m. en la quinta fecha de la Primera División de la Liga de Chile 2019. Recuerda que podrás seguir el minuto a minuto e incidencias del partido vía LaRepublica.pe.

El reciente empate sin goles frente a Cobresal, dio pie a que Colo Colo pierda su calidad de puntero en la tabla de posiciones, sin embargo, el encuentro ante la Universidad Católica podría hacer que recupere la posición más cómoda.

El cuadro de Mario Salas está invicto en lo que va de la Primera División, y su consigna es mantener el camino de esa manera para no tener problemas en lo que se aproxima del torneo del sur, por lo que apelará a su mejor once, Gabriel Costa incluido, para quedarse con los tres puntos.

“Estamos bien, con mucha confianza. Sobre todo porque el plantel ha respondido a la perfección. Han rendido en forma espectacular. Han salido algunos jugadores y han entrado otros, y el rendimiento se ha mantenido. Hay un compromiso total por parte del plantel y eso nos da un sustento fuerte para el partido con Católica”, manifestó Salas previo al compromiso.

En la otra cara de la moneda, la Universidas Católica llega motivado tras la victoria de 2-1 a Rosario Central en la Copa Libertadores, además en la liga del sur logró sacar dos victorias al hilo en las recientes jornadas.

Probables alineaciones del Colo Colo vs. Universidad Católica EN VIVO ONLINE por la Liga de Chile 2019:

Colo Colo: Cortés; Campos, Barroso, Insaurralde, Opazo; Pavez, Suazo, Alarcón; Mouche, Costa y Vilches.

DT: Mario Salas

Universidad Católica: Dituro; Rebolledo, Kuscevic, Huerta, Cornejo; Fuentes, Aued, Fuenzalida; Pinares, Puch y Sáez.

DT: Gustavo Quinteros

Colo Colo vs. Universidad Católica EN VIVO por la Liga de Chile: últimos cinco enfrentamientos:

Universidad Católica 1 - 0 Colo Colo (30-09-18)

Colo Colo 1 - 0 Universidad Católica (31-03-18)

Colo Colo 0 - 1 Universidad Católica (20-01-18)

Universidad Católica 0 - 1 Colo Colo (01-10-17)

Universidad Católica 1 - 4 Colo Colo (23-07-17)

Colo Colo vs. Universidad Católica: ¿a qué hora inicia el partido por la Liga de Chile 2019?

El emocionante encuentro entre Colo Colo vs. Universidad Católica está programado para las 10:00 a.m. de acuerdo con el horario peruano, colombiano y ecuatoriano. Mientras que en México podrán disfrutarlo desde las 9:00 p.m. Por su lado, en Chile, Argentina, Uruguay y Paraguay será a las 11:00 a.m. En España será a la 6:00 p.m.

Colo Colo vs. Universidad Católica: ¿qué canal pasará el partido por la Liga de Chile 2019?

Para poder seguir el desarrollo del compromiso por la Liga de Chile 2019 deberás sintonizar la transmisión y la señal de CDF.

Horarios del Colo Colo vs. Universidad Católica EN VIVO ONLINE por la Liga de Chile 2019:

México: 9:00 a. m.

Perú: 10:00 a. m.

Ecuador: 10:00 a. m.

Colombia: 10:00 a. m.

Estados Unidos (Nueva York, Miami, Florida y Washignton): 10:00 a.m.

Bolivia: 11:00 a.m.

Venezuela: 11:00 a. m.

Argentina: 12:00 p. m.

Chile: 12:00 p. m.

Uruguay: 12:00 p. m.

Internet: ¿dónde seguir EN VIVO Y EN DIRECTO ONLINE el Colo Colo vs. Universidad Católica?

Si quieres seguir el Colo Colo vs. Universidad Católica Gratis por Internet, LaRepublica.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.