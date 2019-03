Kurt Angle anunciará este lunes al último rival de su carrera para Wrestlemania 35 

WWE informó este sábado que en el próximo episodio de Raw, Kurt Angle revelará quién será su último contricante como luchador profesional en Wrestlemania 35, que se realizará el próximo 7 de abril.

Entre los posibles rivales para el 'héroe olímpico' se encuentran John Cena, AJ Styles, Samoa Joe, Drew McIntyre, Roman Reigns Baron Corbin y hasta el Undertaker. Esta lista de luchadores la dio a conocer la propia empresa en su página web.

Kurt Angle empezó su carrera en la lucha libre en 1998 cuando WWE lo contrató tras su participación en los Juegos Olímpicos de Atlanta dos años antes. El luchador pasó casi toda su carrera en la compañía de Vince McMahon aunque luego tuvo un paso por TNA y empresas independientes.

El pasado lunes el propio Angle anunció que se despediría de la lucha libre con un último combate en Wrestlemania 35 para el disfrute de los fans.

Kurt Angle ha sido cuatro veces campeón WWE, monarca de los pesos pesados en una oportunidad, también ostentó los títulos de Estados Unidos, Intercontinental y en parejas.

El luchador regresó a WWE en 2017 luego de una ausencia de doce años para ser inducido al Salón de la Fama de la empresa, al año siguiente participó en Wrestlemania 34 junto a Ronda Rousey en un combate en parejas mixto ante Triple H y Stephanie McMahon.

Who should @RealKurtAngle face in his farewell match at #WrestleMania? We have EIGHT Superstars in mind. https://t.co/fvBZusRqTZ