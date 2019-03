WWE: Seth Rollins no se guarda nada y dice lo peor sobre Brock Lesnar [VIDEO]

Seth Rolllins tuvo una entrevista con Justin LaBar, en la que se refirió a su amor por la lucha libre y sobre Brock Lesnar, con quien se medirá en el ring del evento más importante de la WWE; es decir, Wrestlemania 35.

Todos los fanáticos de la WWE saben que Seth Rollins guarda un gran amor y respeto por este negocio, motivo por el que cree que es una bofetada cuando alguien ingresa a esta industria y no le gusta su trabajo.

"Solo tengo mucha pasión por esto y mucho amor por la industria y todo eso. Siento que cuando la gente viene y no respeta nuestra industria, es como una bofetada en la cara para mi. Sé que no es intencionado, pero es así. La gente necesita entender que esto no es llegar y puedes hacerlo. Lleva años de duro trabajo y sacrificio", sostuvo Seth Rollins.

El sacrificio al que se refiere Seth Rollins se verá recompensado en las próximas semanas. Luego de ganar el Royal Rumble 2019, el popular 'arquitecto' aseguró un lugar en el main event de Wrestlemania 35 por lo que luchará contra Brock Lesnar por el Campeón Universal de la WWE.

Seth Rolling sostuvo que quiere enfrentarse lo más pronto contra Brock Lesnar y también aprovechó la oportunidad para enviarle un polémico mensaje. "Tengo muchas ganas de entrar allí y, más o menos, yuxtaponer a Lesnar, quien está claramente en esto por sí mismo y por dinero. Esa nunca ha sido mi intención. Nunca he estado en esto por el dinero", dijo.

Esta será la segunda vez que Seth Rollins enfrente a Brock Lesnar por el Campeón Universal de la WWE en un combate individual. La primera ocasión se dio en julio del 2015 en el PPV WWE Battleground.

Por otro lado, Seth Rollins y Brock Lesnar se verán las caras en el próximo RAW desde Chicago, Illinois, mientras continúan el camino hacia Wrestlemania 35.

Seth Rollins talking to me about pride and protection he has for the business, what Brock Lesnar is notorious for and it will make for an interesting match at WrestleMania in more ways than one. #WWE #RAW pic.twitter.com/9PiauCikfi