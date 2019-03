Monterrey vs Tijuana EN VIVO vía Sports 2: por Torneo Clausura de la Liga MX 2019

VER EN VIVO | Monterrey vs Tijuana se miden este sábado 16 de marzo | ONLINE EN DIRECTO vía FOX Sports 2 por la fecha 11 del Torneo Clausura 2019 de la Liga MX. El partido se jugará en el Estadio Caliente desde las 10:06 p.m. (hora peruana) y 9:06 p.m. (hora mexicana). Asimismo, podrás seguir el minuto a minuto, todas las incidencias, las tarjetas amarillas y rojas, las mejores jugadas y todos los goles del encuentro a través de Larepublica.pe.

Monterrey vs Tijuana por Liga MX: pronóstico y/o apuestas del partido

- Te Apuesto: 2.80 (Tijuana), 3.05 (empate) y 2.30 (Monterrey)

- Inkabet: 2.90 (Tijuana), 3.20 (empate) y 2.38 (Monterrey)

- Betsson: 2.90 (Tijuana), 3.20 (empate) y 2.36 (Monterrey)

Monterrey vs Tijuana: ¿Cómo llegan los equipos?

Monterrey (3° con 22 puntos) es el único equipo del Torneo Clausura de la Liga MX que no conoce de derrotas tras diez jornadas, donde consiguieron seis victorias y cuatro empates. En la última fecha se dejaron empatar 1-1 de local frente a Tigres luego de ir adelante en el marcador con un golazo de taco de Rogelio Funes Mori.

Entre semana perdieron 1-0 ante Atlanta United en cuartos de final, pero lograron clasificar a semifinales por el 3-0 logrado en la ida. El entrenador Diego Alonso resaltó el esfuerzo de sus jugadores y se mostró muy contento con el desempate.

“Pudimos conseguir la calificación, sabíamos que iba a ser un partido opuesto a lo que había sido en Monterrey, aquí ese hacen muy fuertes, la cancha es diferente, es el mejor equipo de la MLS y sabíamos que no iba a ser fácil, pero los pudimos controlar”, expresó.

Por su parte, Tijuana (6° con 16 puntos) viene con la moral al tope luego de vencer por 1-0 a Morelia con gol del argentino Ariel Nahuelpan y sellar la clasificación a las semifinales de la Copa MX. Los ‘Xolos’ se recuperaron de la goleada que sufrieron por 4-0 a manos de Pachuca en la Liga MX.

"Podemos ir un paso a la vez, pero dimos uno grande a la Semifinal de la Copa. Lo merece la hinchada de Tijuana. También lo merece el club, los jugadores, que cada día estemos peleando por la competencia en turno, podemos ir un paso a la vez, ahora dimos uno grande, entrando a la semifinal de copa, y en el de liga vamos a seguir con el mismo entusiasmo de meternos a la liguilla”, dijo el técnico Óscar Pareja avanzar a semifinales de la Copa MX.

Monterrey vs Tijuana: ¿a qué hora inicia el partido por el Torneo Clausura 2019 Liga MX?

El Monterrey vs Tijuana, será uno de los cotejos que tendrá el Torneo Clausura 2019 Liga MX, está programado para las 10:00 p.m. (hora peruana); además, podrás seguir el MINUTO A MINUTO de la TRANSMISIÓN a través de larepública.pe.

Monterrey vs Tijuana: ¿qué canal pasará el partido por el Torneo Clausura 2019 Liga MX?

Para poder presenciar este compromiso, podrás recurrir a la señal pública de Fox Sports 2 y Univisión Deportes.

¿Dónde ver EN VIVO el Monterrey vs Tijuana por el Torneo Clausura 2019 Liga MX?

Si quieres disfrutar de este cotejo de la Liga MX, en Perú puedes contratar en servicio de Movistar o DirecTV y seguir a los mejores equipos y jugadores del mundo.

Horarios del Monterrey vs Tijuana EN VIVO ONLINE por el Torneo Clausura 2019 Liga MX

México: 9:06 pm.

Perú: 10:06 pm.

Ecuador: 10:06 pm.

Colombia: 10:06 pm.

Bolivia: 11:06 pm.

Venezuela: 11:06 pm.

Argentina: 00:06 am. (domingo 17)

Chile: 00:06 am. (domingo 17)

Uruguay: 00:06 am. (domingo 17)

Paraguay: 00:06 am. (domingo 17)

Brasil: 10:06 p.m.

España: 4:06 am.

Internet: ¿dónde seguir EN VIVO Y EN DIRECTO ONLINE el Monterrey vs Tijuana?

Si quieres seguir en Internet el Monterrey vs Tijuana, LaRepublica.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.