Alexander Callens se pronunció sobre su nueva convocatoria a la selección peruana [VIDEO]

Alexander Callens fue una de las sorpresas en la lista de convocados de Ricardo Gareca para los amistosos que jugará la selección peruana ante Paraguay y El Salvador, el 22 y 26 de marzo en New Yersey y Washington, respectivamente. El defensa del New York City se mostró muy contento por el llamado y agradeció la nueva oportunidad del técnico argentino de volver a mostrarse en la Bicolor.

“Muy contento estoy por esta nueva oportunidad. Estoy con las ansias de volver a vestir la camiseta. Me siento muy contento por el llamado del entenador (Ricardo Gareca), esto me motiva y me indica que estoy haciendo bien las cosas”, dijo Callens en una entrevista con Gol Perú.

“Mis compañeros están en buen nivel creo que eso hace que el otro se esfuerce más para poder mantenerse. Es un plus porque así cualquiera puede participar y lo puede hacer muy bien. Esos partidos van a sacar conclusiones porque estamos próximos a la Copa América, serán bonitos partidos, porque todos los jugadores van a dar el máximo”, agregó Callens quien volvió a ser convocado luego de cinco meses tras jugar su último encuentro contra Estados Unidos.

Por otro lado, Alexander Callens señaló que la meta de la selección peruana será llegar hasta la final de la Copa América Brasil 2019. “En los últimos años siempre hemos quedado en las semifinales, esta es una nueva oportunidad para dar ese paso y así como lo estamos haciendo, vamos a lograrlo”, finalizó.

La última convocatoria de Alexander Callens a la selección peruana fue en la fecha doble de octubre del 2018 para los amistosos frente a Chile y Estados Unidos. Aquella vez, el central de 26 años regresó a la Blanquirroja después de dos años.