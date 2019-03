UFC: Jesús 'Mudo' Pinedo enfrentará a John Makdessi en Nashville

El peleador peruano Jesús 'Mudo' Pinedo tendrá su segunda presentación en UFC este 23 de marzo en el evento UFC en ESPN+ 6 (Fight Night 148) a llevarse a cabo en Nashville, Tennessee. Pese a haber debutado hace relativamente poco tiempo, nuestro compatriota tendrá una dura prueba que puede marcar su carrera en las MMA.

El rival del 'Mudo' será el experimentado peleador canadiense John Makdessi, quien combate en UFC desde el 2010, acumulando 15 peleas en la empresa más grande de MMA del mundo. 'El Toro' tiene un récord de 16 victorias y 6 derrotas en la categoría de los ligeros y viene de una mini racha de dos triunfos consecutivos ante Abel Trujillo y Ross Pearson.

Makdessi reemplazará a Chris Gruetzemacher, rival original de Pinedo quien tuvo que dar marcha atrás por encontrarse lesionado. El peleador estadounidense fue sometido a una operación al ligamento cruzado anterior por lo que su recuperación llevará meses para completarse.

El luchador peruano ganó en su debut en el octágono de la UFC ante el norteamericano Devin Powell. El peleador nacional fue superior al estadounidense en los tres rounds disputados, ganando por decisión unánime.

La cartelera de UFC Nashville quedó de la siguiente manera:

Cartelera principal

Stephen Thompson vs. Anthony Pettis

Curtis Blaydes vs. Justin Willis

John Makdessi vs. Jesús Pinedo

Jussier Formiga vs. Deiveson Figueiredo

Luis Pena vs. Steven Peterson

Maycee Barber vs. JJ Aldrich

Cartelera preliminar

Bryce Mitchell vs. Bobby Moffett

Marlon Vera vs. Frankie Saenz

Alexis Davis vs. Jennifer Maia

Randa Markos vs. Angela Hill

Ryan MacDonald vs. Chris Gutierrez

Eric Shelton vs. Jordan Espinosa