UFC Londres: Till vs Masvidal EN VIVO Hora y canales del Fight Night 147

UFC Fight Night 147 EN VIVO ONLINE | UFC Londres: Till vs Masvidal se presenta este sábado a la 1:00 pm. (hora peruana) desde el The O2 Arena de Londres, Inglaterra. El evento podrá ser visto a través de la señal de Fox Sports 2, además puedes seguir todas las incidencias en el minuto a minuto de Larepublica.pe

El inglés Darren Till recibe en su casa a una gran amenaza para su carrera en la división welter, el estadounidense Jorge Masvidal. Ambos peleadores buscarán poner su nombre en una mejor posición de los rankings de dicha categorías.

Darren Till impactó a los fanáticos de las MMA desde que llegó a UFC, 5 victorias y sin ninguna derrota le dieron la oportunidad de retar a Tyron Woodley por el campeonato mundial de peso welter. Lamentablemente para el inglés, cayó por sumisión, no obstante con la existencia de un nuevo campeón (Kamaru Usman) sus esperanzas de una nueva chance reviven.

'El Gorila' debe conseguir una victoria con autoridad, similar al KO que logró ante el siempre complicado Donald Cerrone, y si a eso sumamos que se presentará ante su público, tiene que estar con todos sus sentidos activados para no defraudar a su gente.

Por su parte, el peleador de raíces peruanas, Jorge Masvidal llega de dos derrotas consecutivas por lo que un triunfo de visita es importante para revivir aquella racha que lo llevó a derrotar a grandes nombres como Ross Pearson, Jake Ellenberger y 'Cowboy' Donald Cerrone. Las dos caídas que sufrió 'Gamebred' fueron ante exretadores mundiales como los son Demian Maia y Stephen Thompson.

La carrera de Masvidal ha tenido altibajos en cuanto a resultados pero nunca defraudo con sus actuaciones, siendo catalogado como un peso welter de temer.

Otras peleas que tendrán la atención del público seguidor de las MMA son Leon Edwards vs Gunnar Nelson, también en la división welter, Volkan Oezdemir vs Dominick Reyes en la categoría de los semipesados y Nathaniel Wood vs José Alberto Quiñónez por los peso gallo.

