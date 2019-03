Colón de Santa Fe vs Aldosivi EN VIVO: por la Superliga Argentina

VER EN VIVO | Colón de Santa Fe vs Aldosivi se enfrentan (EN DIRECTO ONLINE vía TNT y TyC Sports) | YouTube | Colón vs Aldosivi por Internet Gratis | por la jornada 22 la Superliga Argentina. Este cotejo se desarrollará en el Estadio José María Minella desde las 7:10 p. m. (hora peruana) y 9:10 p.m. (hora de Argentina). No te olvides que podrás seguir el MINUTO A MINUTO por larepublica.pe.

El 'Tiburón' llega tras una caída por 2 a 0 ante Independiente en el Libertadores de América. Aldosivi está en el puesto 12 y buscará una victoria como local para engrosar el promedio y pelear hasta el final un lugar en las copas internacionales.

Por su parte Colón de Santa Fe consiguió un empate en la pasada jornada ante Racing uno de los mejores equipos de la Superliga Argentina. El 'Sabalero' se quedó en la posición 21 del torneo.

#Superliga #Fecha23 Estos son los concentrados de Colón para visitar a Aldosivi en Mar del Plata. pic.twitter.com/2JhMgNhqpA — Club Atlético Colón (@ColonOficial) 14 de marzo de 2019

Luego de la salida de Julio Comesaña del banquillo de Colón, Pablo Lavallén tomó su lugar y este será su primer partido antes de chocar con Deportivo Municipal por la primera fase de la Copa Sudamericana.

En el 'Sabalero' no podrán estar Matías Fritzler con una fisura en el quinto metatarsiano de su pie izquierdo; Alex Vigo a raíz de esguince de 3° (grave) grado de tobillo izquierdo.

Colón vs Aldosivi: horarios en el mundo

Ecuador - 7:10 p.m.

Perú - 7:10 p.m.

Colombia - 7:10 p.m.

México - 6:10 p.m.

Bolivia - 8:10 p.m.

Chile - 9:10 p.m.

Argentina - 9:10 p.m.

Uruguay - 9:10 p.m.

Paraguay - 9:10 p.m.

España - 1:10 a.m. (sábado 16 de marzo)

Colón de Santa Fe vs Aldosivi: posibles alineaciones

Aldosivi: Luciano Pocrnjic; Nahuel Yeri, Emiliano Amor, Leonel Galeano y Lucas Villalba; Federico Gino, Dardo Miloc y Alan Ruiz; Matías Pisano, Cristian Chávez y Emiliano Ozuna o Javier Iritier. DT. Gustavo Alvarez.

Colón: Burián; Andrés Cadavid, Olivera, Ortiz, Escobar, Toledo, Zuqui, Leonardo Heredia, Estigarribia; Esparza y Morelo

Internet: ¿dónde seguir EN VIVO Y EN DIRECTO ONLINE el Colón de Santa Fe vs Aldosivi?

Si quieres el Colón de Santa Fe vs Aldosivi Gratis por Internet, LaRepublica.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.