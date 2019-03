Mourinho sobre llegada de Zidane al Real Madrid: "A mí me parece perfecto" [VIDEO]

Le desea lo mejor. José Mourinho destacó que Zinedine Zidane asumiera por segunda vez la dirección del Real Madrid y le deseó lo mejor para el francés.

"Me parece perfecto con las cosas fantásticas que ha hecho en los últimos años, me parece perfecto. Perfecto para el Madrid, perfecto para él, es una gran oportunidad para demostrar lo bueno que es, principalmente ahora con un proyecto nuevo, me parece fantástico. Que vaya todo muy bien", reconoció Mourinho al programa El Chiringuito.

José Mourinho llegó al Real Madrid en 2010 y tres años después dejó el club ganando tres títulos. Su último equipo fue el Manchester United, donde fue despedido por los malos resultados. En las últimas semanas fue voceado para regresar al club español, pero esto no se dio. Sin embargo, manifestó que nunca se desilusionó por eso.

"Nunca he dicho que me gustaba o no me gustaba. No, está perfecto. A mí me parece perfecto". Finalmente, consideró que no le tienen que dar ninguna explicación y que no ha hablado con nadie del Madrid tras el anuncio de su nuevo entrenador.

Zidane firmó por las próximas cuatro temporadas en el club madrileño tras la salida del argentino Santiago Solari por malos resultados en la temporada 2018-19. El Real Madrid ya quedó eliminado de Champions League y la Copa del Rey, además está muy lejos del líder Barcelona en la Liga Santander.