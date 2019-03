Alexi Gómez sobre Universitario: "Es el mejor equipo del Perú" [VIDEO]

Aunque Alexi Gómez cambie el color de camiseta, cada vez que puede saca a relucir su amor incondicional por Universitario de Deportes, y previo al encuentro entre el club 'crema' y Melgar dio su punto de vista al respecto.

Recientemente incorporado a las filas del equipo arequipeño, Alexi Gómez podría debutar con los 'rojinegros' ante la 'U' este domingo 17, y lejos de sentir temor, el volante manifestó que quiere estar frente al que considera el club más importante del país.

"Es el mejor equipo del Perú, así que todos quieren enfrentarlo", expresó la 'Hiena' Gómez después de los entrenamientos de Melgar, dejando en claro que su hinchaje por la escuadra de Ate se mantiene intacta.

Sin embargo, el exjugador de Gimnasia y Esgrima La Plata pidió que no se entre en polémica. "No vamos a discutir si Melgar o la 'U' porque me van a meter a toda la gente de Arequipa en contra", sostuvo.

Además, al ser consultado si se verá impedido jugar frente a Universitario, que aún tiene un porcentaje de su pase, manifestó que no hay inconveniente para alinear el equipo de Jorge Pautasso. “No creo que no pueda jugar contra Universitario de Deportes. Yo, hasta donde sabía, es que sí”, sentenció.