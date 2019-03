Liverpool deja sin reacción al Bayern

Este es el rock and gol de Jurgen Klopp, un equipo al que no se le acaba la gasolina y que tampoco escapa a su estilo. Liverpool demuestra que no solo The Beatles pueden ser legendarios sino ellos también al lograr una gran actuación para terminar imponiéndose 3-1 sobre el Bayern Munich en Alemania para inscribir su nombre entre los ocho mejores de la Champions.

Después de un empate sin goles en Inglaterra, el favoritismo parecía recaer sobre los germanos, punteros en la Bundesliga y que mejoraron su rendimiento en las últimas fechas. Un mal inicio del Liverpool con problemas defensivos no fue aprovechado y, a los 26 minutos, Sadio Mané demostraba lo que podían hacer. Se llevó a Neuer y definió de zurda para el 1-0.

Pero la alegría no duró mucho, un desborde acaba en un autogol de Matip (39’) que devolvió al Bayern al partido, aunque ni James Rodríguez ni Robert Lewandowski terminaron siendo influyentes.

Con el empate ya clasificaba el Liverpool pero Virgil van Dijk (69’) con un cabezazo tras un tiro de esquina pintaba el partido de rojo para que Mané (86’) sentencie el triunfo. Merecida clasificación del Liverpool, que se convierte en el cuarto equipo inglés (City, United y Tottenham) en clasificar a los cuartos de final de la Champions. ❖