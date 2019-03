Valencia vs Krasnodar EN VIVO ONLINE por el pase a cuartos de la Europa League

VER EN VIVO | Valencia vs Krasnodar se enfrentan este jueves 14 de marzo | EN DIRECTO vía ESPN | Streaming vía INTERNET | Transmisión vía Facebook | por la vuelta de los octavos de final de la Europa League | Ver Fútbol Gratis por Internet | Este cotejo se desarrollará en el Estadio del FC Krasnodar desde las 12:55 pm (hora peruana) y 6:55 pm (hora de España). No te olvides que podrás seguir ONLINE el MINUTO A MINUTO por larepublica.pe.

El cuadro ‘Ché’ afrontará el Valencia vs Krasnodar con la ligera ventaja de haber ganado en la ida 2-1 en el Mestalla. Si bien se llevó la victoria no pudo sentenciar con amplitud el encuentro y perdonó de cara al arco. El conjunto español no podrá contar con el mediocampista Dani Parejo por acumulación de tarjetas.

Respecto a la Liga Santander, el Valencia viene con una racha positiva de 9 partidos sin ver la derrota. En su última presentación por el torneo local superó 3-2 al Girona.

En la vereda posterior esta el ‘Toro’ que jugará de local el Valencia vs Krasnodar y se hará más fuerte. Ganando 1-0 accederá automáticamente a la siguiente ronda de la Europa League y es que el gol anotado de visita le da vida en el torneo.

🏟️ Ya estamos probando el césped del @FCKrasnodar Stadium



Con muuuucho frío y muuuuchas ganas de mañana 🇪🇺



¿Qué os parece, afición? #KrasnodarVCF 🦇 pic.twitter.com/ujAH9BeEqF — Valencia CF 🦇💯 (@valenciacf) 13 de marzo de 2019

En el Krasnodar no podrá ser tomados en cuenta Kaboré y Martynocivh, y el técnico Murad Musaev esperará hasta el final al uruguayo Pereyra.

Завтра битва, в которой отступать некуда! 😈



Ответный поединок 1/8 финала Лиги Европы УЕФА #КраснодарВаленсия начнется в 20:55 на нашем стадионе!



Превью к матчу 👉 https://t.co/Uun8SxW8eC pic.twitter.com/0XDSUyObcy — FCKrasnodar (@FCKrasnodar) 13 de marzo de 2019

Horarios para ver el Valencia vs Krasnodar por la Europa League

México – 11:55 p. m.

Perú - 12:55 p. m.

Ecuador -12:55 p. m.

Colombia - 12:55 p. m.

Estados Unidos (Nueva York, Miami, Florida y Washignton) - 12:55 p. m.

Bolivia – 1:55 pm

Venezuela - 1:55 pm

Argentina – 2:55 pm

Chile - 2:55 pm

Uruguay - 2:55 pm

Paraguay - 2:55 pm

Brasil - 3:55 p. m.

España: 6:55 am

