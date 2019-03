Inter vs Eintracht Frankfurt EN VIVO en duelo definitorio a los cuartos de la Europa League

Inter recibe a Eintracht Frankfurt en el Estadio Giuseppe Meazza EN VIVO (EN DIRECTO por ESPN y Movistar+: )el jueves 14 de marzo a las 3:00 p.m. en el partido de regreso de los octavos de final de la Europa League 2019. Puedes seguir la transmisión y el minuto a minuto del compromiso vía LaRepublica.pe.

Luego del empate sin goles en el compromiso de ida, Inter vs Eintracht Frankfurt medirán fuerzas este jueves en duelo decisivo rumbo a los cuartos de final del certamen continental, en el que los iltalianos pueden sacar ventaja por jugar en condición de local, aunque el gol de visitante podría traerle serior problemas como la eliminación de la competencia.

El equipo de Luciano Spalletti afronta en el encuentro con varias bajas en el once, pues Mauro Icardi no será el único ausente en el duelo, pues el Kwadwo Asamoah, Lautaro Martínez y Sime Vrsaljko se perderán el partido por acumulación de amarillas. Sin embargo, el Inter de Milan apelaría a la experiencia de Perisic, quien descansó en la última fecha de la Serie A para llegar en óptimas condiciones.

“Resiliencia. Necesitamos ver en dónde estamos e intentar sacar lo mejor de nuestras cualidades por el mayor periodo de tiempo posible. Debemos mostrar sustancia, madurez y motivación", enfatizó el entrenador de Inter de Milan.

En la otra cara de la moneda, Eintracht Frankfurt llega al encuentro con la moral al tope por haberse hecho imbatible en las últimas once fechas, senda que Adi Hutter no pretender romper, por lo que alienará a un once peligroso frente a Inter.

Probables alineaciones del Inter vs Eintracht Frankfurt EN VIVO por la Europa League 2019:

Inter: Jovic, Handanovic, D'Ambrosio, de Vrij, Skriniar, Asamoah, Vecino, Brozovic, Valero, Politano, Candreva, Perisic.

DT: Luciano Spalletti

Eintracht Frankfurt: Trapp, Hasebe, Hinteregger, N'Dicka, da Costa, Rode, Fernandes, Kostic, Gacinovic, Haller, Jovic.

DT: Adi Hutter

Inter vs Eintracht Frankfurt: ¿a qué hora inicia el partido por la Europa League 2019?

El emocionante encuentro entre Inter vs Eintracht Frankfurt está programado para las 3:00 p.m. de acuerdo con el horario peruano, colombiano y ecuatoriano. Mientras que en México podrán disfrutarlo desde las 2:00 p.m.. Por su lado, en Chile, Argentina, Uruguay y Paraguay será a las 5:00 p.m. En España será a partir de la 9:00 p.m.

Inter vs Eintracht Frankfurt: ¿qué canal pasará el partido por la Europa League 2019?

Para poder seguir el desarrollo del compromiso por la Europa League 2019: deberás seguir la transmisión y la señal de FOX Sports y Movistar+.

Guía de canales del Inter vs Eintracht Frankfurt EN VIVO por la Europa League 2019:

Argentina: ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

Bolivia: ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

Brasil: Fox Sports 2 Brazil

Chile: ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

Colombia: ESPN2 Andina, ESPN Play Sur

Ecuador: ESPN2 Andina, ESPN Play Sur

México: ESPN Play Norte, ESPN2 Norte

Paraguay: ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

Perú: ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

España: Movistar Liga de Campeones 4, Movistar+

Estados Unidos: B/R Live, Univision NOW, UniMás

Uruguay: ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

Venezuela: ESPN2 Andina, ESPN Play Sur

¿Dónde ver Inter vs Eintracht Frankfurt EN VIVO Y EN DIRECTO ONLINE por internet?

Si quieres seguir Inter vs Eintracht Frankfurt Gratis por Internet, LaRepublica.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.