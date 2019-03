Denis: "Busco ganar, así sea con medio gol de Patrick Zubzuck" [VIDEO]

Germán Denis, delantero de Universitario de Deportes y máximo artillero de la Liga 1 2019, expresó en una rueda de prensa en Campo Mar que el ser goleador de su equipo no lo distrae porque su objetivo es pelear el campeonato, así sea "con medio gol de Patrick Zubzuck".

De la misma forma, "el tanque" declaró que la relación que mantiene con el grupo es muy buena porque cada uno da lo mejor de sí. "Ninguno piensa en sí mismo; eso se ve reflejado en la cancha", añadió muy motivado de cara su futuro.

El centroatacante de Universitario también se animó a hablar de su efusiva forma de celebrar los tantos. "Es mi manera de festejar, de sentirlo, no es ficticio. En el momento que entra la pelota se me cierra el mundo, es algo que no puedo explicar. Lo vivo, lo disfruto y más cuando el partido se pone difícil", sostuvo.

Más adelante, Denis consideró que no deben confiarse ante Melgar —su siguiente encuentro por la Liga 1— a pesar de que cayeron por Copa Libertadores 3-0 en el Allianz Parque a manos del Palmeiras. "No creó que lleguen tan complicados (físicamente) al domingo por los cinco días de descanso. No debemos pensar en cómo llegan ellos, sino nosotros", completó.

Por otro lado, el ariete argentino declaró que "los goles le dan confianza y le alimentan". "No he tenido un inicio en un equipo de esta manera, aunque en Atalanta y Udinese arranqué parecido; sé que el trabajo paga siempre y eso me deja tranquilo", finalizó.