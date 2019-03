La molestia de Claudio Vivas en conferencia de Sporting Cristal: "Hablemos de fútbol" [VIDEO]

El empate de Sporting Cristal y Godoy Cruz en la segunda fecha de la Copa Libertadores dejó con una gran insatisfacción a Claudio Vivas, quien tampoco soportó la consulta de un periodista en plena conferencia. ¿Cuál fue el incidente?

Luego del 1-1 en el Estadio Nacional, el estratega de los rimenses atendió a la prensa para analizar el compromiso y explicar los resultados, sin embargo, Vivas se mostró incómodo con una de las interrogantes, en la que le consultan por "superioridad del club argentino", lo cual fue desmentido por el DT celeste.

“Voy a responder por educación. Yo estoy de acuerdo con la crítica pero hay que tratar de analizar bien el juego porque nosotros en el primer tiempo no sufrimos lo que ustedes creen que sufrimos. Lo que pasa es que cuando te equivocas el murmullo de la gente hace que uno pierda la paciencia”, expresó con fastidio el argentino.

Pero no fue todo, pues Claudio Vivas recurrió al informe de la Conmebol para afianzar su postura. “Sí yo me apoyo con la información de la Conmebol veo que el 61 % de la posesión la tuvimos nosotros y tuvimos 460 pases, con una precisión del 78 % contra un 39 % del rival, entonces ¿dónde está la pregunta que me hiciste? Hablemos de fútbol”, enfatizó.

Y a pesar del resultado, tanto Claudio Vivas como Jorge Cazulo afirmaron que mantienen las posibilidades de pasar de ronda, pues tienen cuatro partidos por disputar y dos de ellos volverán a jugar en condición de local.