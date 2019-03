Punto suspensivo

Este Cristal todavía está frágil. A pesar de ser el líder de la Liga 1 con puntaje perfecto, en la Copa Libertadores sigue en deuda al no pasar del empate (1-1) ante Godoy Cruz y dejar pasar la oportunidad de recuperarse en la tabla del Grupo C.

El rigor del torneo y la exigencia de los rivales le pasa factura a un equipo que todavía no termina de formarse por los cambios de plantilla y de comando técnico. Claudio Vivas tiene un once que por momentos se nota desequilibrado en defensa. En el ataque, las individualidades superan las ideas colectivas ante un Godoy Cruz que vio con buenos ojos el empate. Sin ganar desde hace cinco duelos, se lleva un buen negocio de Lima.

Aunque la historia parecía pintarse de celeste cuando a los 2 minutos Emanuel Herrera aprovechó un arranque de Jorge Cazulo que se llevó el balón por un lado del portero y le quedó perfecto al goleador del año pasado. Un tiro casi sin ángulo hizo celebrar a los hinchas cerveceros que fueron al estadio Nacional.

El tiempo pasaba y Cristal no llegaba a dominar con la posesión. Entró en confusión mientras que el ‘Tomba’ empezó a creer en sus oportunidades y a los 14 minutos, después de un tiro libre que no logran rechazar, el defensa Tomás Cardona encuentra el gol con un potente remate al ángulo, imposible para Patricio Álvarez. Luego faltó más cohesión en las líneas, no encontraban el camino para el gol mientras la desesperación se apoderaba de los cerveceros. Entró Carlos Lobatón faltando pocos minutos y regaló su clase con un tiro de esquina que casi termina en un gol olímpico, pero los argentinos también estuvieron cerca de sorprender. Cristal suma su primer punto y es colero del Grupo C. El 4 de abril recibe a Olimpia, sin margen de error. ❖