Tigres vs Houston Dynamo EN VIVO ONLINE: HOY por los cuartos de la Concachampions

Tigres vs Houston Dynamo se miden HOY martes 12 de marzo EN VIVO | ONLINE | EN DIRECTO por partido de vuelta de los cuartos de final de la Concacaf Liga de Campeones en el estadio Universitario de Nuevo León vía Fox Sports Univisión. El choque entre ambos elencos comenzará a partir de las 10:00 p.m. (hora peruana) y 9:00 p.m. (hora mexicana); asimismo, podrás seguir todas las incidencias minuto a minuto por larepublica.pe.

Tigres buscará sellar su boleto a las semifinales de la Concachampions cuando reciba en su partido cien internacional a su similar del Houston Dynamo, que necesita derrotar a los 'felinos' por tres goles o más si quiere instalarse en la siguiente etapa del certamen continental.

En el duelo de ida, los 'pupilos' de Ricardo Ferretti sometieron a Houston con una ventaja de dos goles en calidad de visitante. Enner Valencia y Julian Quiñones fueron los autores de los goles 'felinos'.

Tigres de la UANL atraviesa un gran presente luego de arrastrar una racha de cinco encuentros sin conocer la derrota, en los cuales registra 4 triunfos y un empate. Por su parte, Dynamo contabiliza, en 5 cotejos, tres victorias, una paridad y una caída, curiosamente, frente a los 'auriazules'.

En los Cuartos de Final de la Concacaf Liga de Campeones 2019, los equipos de la Liga MX han marcado una gran diferencia sobre los representantes de la MLS, pues los equipos mexicanos se impusieron en todos los duelos.

Ver Tigres vs Houston Dynamo: ¿a qué hora empezará el partido por la Conchampions?

El Tigres vs Houston Dynamo, será un cotejo atractivo por la Concachampions. Este cotejo está programado para las 10:00 p. m. (hora peruana) y 9:00 p. m. (hora de México); asimismo, podrás seguir el MINUTO A MINUTO de la TRANSMISIÓN a través de larepública.pe.

Ver Tigres vs Houston Dynamo: canal de transmisión del partido por la Concachampions 2019

Para poder presenciar el Tigres vs Houston Dynamo y seguir las incidencias de este gran duelo por la Concachampions 2019, podrás recurrir a las señal Fox Sports 2.

¿Dónde ver EN VIVO ONLINE el Tigres vs Houston Dynamo por la Concachampions 2019?

Si quieres disfrutar del Tigres vs Houston Dynamo por la Concachampions 2019, en Perú puedes contratar en servicio de Movistar o DirecTV y seguir a los mejores equipos y jugadores del mundo. Asimismo, para ver fútbol EN VIVO solo tienes que entrar ONLINE en LaRepublica.pe.

Horarios para ver el Tigres vs Houston Dynamo EN VIVO por la Concachampions 2019

México – 9:00 p. m.

Perú - 10:00 p. m.

Ecuador - 10:00 p. m

Colombia - 10:00 p. m

Estados Unidos (Nueva York, Miami, Florida y Washignton) - 10:00 p. m

Bolivia – 11:00 pm

Venezuela - 11:00 pm

Argentina – 12:00 am (medianoche)

Chile - 12:00 am (medianoche)

Uruguay - 12:00 am (medianoche)

Paraguay - 12:00 am (medianoche)

Brasil - 1:00 a. m. (madrugada del miércoles)

España: 6:45 pm

Tigres vs Houston Dynamo EN VIVO ONLINE canales para ver el partido de la Concachampions 2019

Fox Sports 2

Fox Sports 2

Internet: ¿dónde seguir EN VIVO Y EN DIRECTO ONLINE el Tigres vs Houston Dynamo?

Si quieres seguir en Internet el Tigres vs Houston Dynamo, LaRepublica.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.