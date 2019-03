La impresionante historia de exjugador de Sport Boys que se dedica a robar [VIDEO]

Con solo 20 años y mucha ilusión con ser un deportista destacado, Okolie Chukwuroo dejó su natal Nigeria y cruzó el continente para formar parte de las filas de Sport Boys el 2009, sin imaginar que una lesión lo alejará de las canchas y su vida daría un inesperado giro.

Hace nueve años, el mediocampista africano Okolie Chukwuroo fue presentado en el club rosado como una de las promesas del equipo –en ese entonces dirigido por Juan Carlos Cabanillas- sin embargo, pocos meses después de su llegada cambió los partidos de fútbol por el peligro de las calles.

El exjugador contó que una lesión en la rodilla –producida en un partido con la Selección Peruana Sub-20- impidió que su carrera continúe en ascenso, más aún cuando el club Sport Boys no se hizo cargo de su recuperación y lo dejó en el abandono, según manifiesta Chukwuroo.

En la calle, sin apoyo y son conocer bien el idioma, el exjugador de 29 años apodado el ‘Mono’ se refugió en las malas compañías, explicó que llegó a robar en las calles de Lima y Arequipa para sobrevivir, sin embargo, tras estar en una situación insostenible pide al gobierno peruano que lo reporten a su país.

“Yo no soy un delincuente, nunca he sido, de verdad (…) por favor yo quiero que me deporten a Nigeria te lo ruego por favor, te lo ruego”, enfatizó Okolie Chukwuroo.