Excampeona de WWE anunció su retiro definitivo [VIDEO]

La superestrella y excampeona de la WWE, Brie Bella, tiene una mala noticia para sus fanáticos. La luchadora decidió retirarse definitivamente del cuadrilátero. Esto no solo sorprendió a los amantes de la lucha libre, su hermana Nikki Bella se mostró confundida ante la decisión. El video se encuentra en YouTube.

Durante el reality show ‘Total Bellas’, emitido por la cadena E!, Brie Bella le informó a su familia ante cámaras sobre los motivos que la llevaron a tomar tal decisión.

“Tengo un anuncio”, expresó Brie Bella durante la emisión de ‘Total Bellas’ de este domingo. Mientras su familia estaba reunida en la playa y sus hijos jugaban en la playa, aprovechó para informarles sobre su decisión como se ve en el video de YouTube.

“He decidido que después de Evolution me retiraré de forma definitiva. Me encanta la WWE, pero he aprendido que no puedo hacerlo todo. Simplemente no puedo” declaró Brie Bella ante su esposo, el luchador Daniel Bryan, su hermana Nikki Bella y el resto de su familia.

La noticia afectó a su hermana, la luchadora de WWE Nikki Bella, ya que su hermana no le consultó antes de tomar tal elección. La última pelea fue en octubre de 2018 en un evento de RAW donde se enfrentó a Riott Squad junto a su hermana y Ronda Rousey.