Vuelve Zidane: ¿Quiénes no seguirían en el plantel madridista? [FOTOS]

La cúpula madridista ha depositado toda su confianza en el retorno de Zinedine Zidane como director técnico a pedido de su presidente, Florentino Pérez. Sin embargo, esta noticia no le caería bien a todos, pues el exfutbolista francés planea 'borrar' a 3 jugadores y ponerlos en la lista de transferibles para el mercado de pases 2019-2020.

Al parecer, después de 9 meses de ausencia, Zidane cambiaría tanto su estilo de juego, aquel que lo llevó a conseguir 9 títulos de 13 posibles; entre ellos 3 Champions League consecutivas. El primero en no contar con la confianza de 'Zizou' sería Francisco Alarcón, o más conocido como "Isco".

El seleccionado español no cumplió una buena temporada en el Real Madrid. Además, hace poco se vio inmerso en un clima de indisciplina al no asistir a una charla de Solari. La confianza con el comando técnico se resquebrajó al no subirse al bus que conduciría al equipo a enfrentar al Ajax por los Octavos de final de la Champions League. Por otro lado, sus compañeros lo veían "desconectado y perdido".

Gareth Bale se sumaría a la lista encabezada por el malagueño. En todas las temporadas que Zidane lo dirigió, el extremo galés no se consolidó y solo fue tomado en cuenta como pieza de recambio, entrando en el segundo tiempo o cuando el equipo urgía de un jugador para el contragolpe. Además, el rendimiento de Bale volvió a caer en picada en esta Champions League 2018-2019, donde no dio luces.

Tampoco olvidemos al '10' colombiano James Rodríguez, quien regresará a España tras lucir sus habilidades en el ataque del Bayern Munich. La opción de compra del cuadro bávaro fue desestimada y abandonará tierras germanas. Para nadie es un secreto que el volante creativo no es del gusto de 'Zizou': entraba al campo en partidos de poca trascendencia y, en los importantes, casi ni pasaba del calentamiento. Rodríguez, sin dudas, es el menos entusiasta con la noticia de la vuelta del entrenador galo.

Unos se van, otros podría llegar

Ante la inminente salida de varios jugadores del Madrid, ¿quiénes serían la prioridad de Zinedine Zidane?

1. Eden Hazard. La estrella belga ya había adelantado en varias entrevistas que su sueño era comandar la ofensiva del conjunto madridista "desde niño". El excampeón del mundo quiere dirigir a uno de los mejores jugadores del planeta, por ello, ya habría sido pedido a Florentino Pérez, con el fin contar con sus servicios.

2. Mbappé. El mejor jugador joven de Rusia 2018 estaría cerca de la "Casa Blanca". Zidane buscaría un mayor acercamiento con su potencial pupilo, pese a que este último dijo que del PSG era inamovible.

3. Pogba. Otro francés en la lista. El excampeón del mundo en Francia 1998 lo había pedido para la temporada pasada, sin embargo, su precio fue el mayor escollo para llegar a la cúpula blanca; asimismo, sería el reemplazante natural de Isco, por despliegue físico, experiencia en el puesto y trayectoria internacional.