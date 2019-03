Diego Maradona tendría un cuarto hijo cubano, según su abogado Matías Morla [VIDEO]

Habló fuerte y claro. Matías Morla, exjugador y abogado de Diego Maradona, reveló que el as del fútbol argentino está próximo a reconocer a Joana, Lu y Javielito, los tres hijos cubanos que tuvo Diego Maradona tras sus dos relaciones distintas durante su estancia en Cuba entre 2000 y 2004.

Pero ellos no serían los únicos hijos del exjugador de Argentina. “Hay comentarios sobre otros hijos, tampoco son 10 más, pero no hay una demanda de filiación nueva”, explicó Matías Morla.

Ante la pregunta sobre cuántos hijos más tendría Diego Maradona, su abogado explicó: “Uno más, seguro. Aparte, yo lo vi, tiene apariencia física similar a Maradona”. “Lo vi en Varadero y es parecido, es como su otro hijo Diego Junior, tiene los rasgos de él, pero no se inició una demanda”, agregó Matías Morla.

Luego de ello, el letrado relató cómo fue su encuentro con el cuarto hijo de Diego Maradona. “Estaba en un hotel con Javielito y cayó (este chico) que me quería conocer, pero tuve un diálogo muy corto con él, Diego en ese caso me dijo que no conocía a la madre (de este nuevo chico)”.

De ser cierta aquella teoría, ADN mediante, serían nueve los herederos de Diego Maradona. Ellos serían Diego Junior, Dalma, Gianinna, Jana, Joana, Lu, Javielito, Dieguito Fernando y un joven aún con identidad no revelada.

