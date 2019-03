Kelly Catlin, medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Río, fallece a los 23 años

Kelly Catlin, deportista y miembro del equipo de Estados Unidos que ganó la medalla de plata en la persecución ciclista de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, ha fallecido a sus 23 años.

Quien dio la penosa noticia fue Mark, el padre de Kelly Catlin. Él envió una carta a la revista de ciclismo de Estados Unidos, VeloNews, relatando que la deportista se había quitado la vida.

“No pasa un minuto en que no pensemos en ella y en la vida maravillosa que podía haber tenido”, explicó el padre de la ciclista. “No hay un segundo en que no daríamos nuestras vidas libremente a cambio de la suya. Nuestro dolor es increíble”, explica Mark en el escrito.

El pasado 8 de marzo, Colin, hermana de la ciclista Kelly Catlin, escribió sobre el suicidio en su cuenta oficial de Facebook. “Mi hermana Kelly se suicidó la pasada noche. “Es la única persona con la que he compartido prácticamente toda mi vida y la echaré de menos tremendamente”, redactó Colin.

Kelly Catlin era una deportista total, por ello representó a Estados Unidos. Ella tenía tres títulos mundiales que ganó en las pruebas de persecución por equipos en el 2016, 2017 y 2018 junto con Sarah Hammer, Chloé Dygert y Jennifer Valente. También ganó una medalla de plata. Además, compitió por el Rally UHC Cycling. Su carrera arrancó cuando solo tenía 17 años, luego de lesionarse practicando atletismo.

A la par con el deporte, Kelly Catlin estudiaba matemática computacional en la Universidad de Standford y era una hábil violinista.

