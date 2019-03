Sevilla FC venció 5-2 a la Real Sociedad con hat-trick de Ben Yedder

El francés Wissam Ben Yedder condujo la victoria del Sevilla FC sobre la Real Sociedad en el Sánchez Pizjuán por la jornada 27 de la Liga Santander. Los 'blanquirrojos' se mantienen una semana más en la ansiada sexta casilla que da clasificación a la Europa League.

El Sevilla FC no lograba sumar tres puntos desde el 26 de enero en la victoria por 5-0 sobre Levante UD, y en sus últimos cinco encuentros solo pudo sumar un punto. No existe mejor forma de recuperarse que marcando cinco tantos. La estrella fue Ben Yedder quien marcó tres goles en los minutos 48, 58 y 81'. La cuenta la abrió Pablo Sarabia en el minuto 25'.

"Marcamos, empataron enseguida pero mejoramos en la segunda parte ante un buen rival, que sabíamos no sería fácil de superar. Hay que seguir, queda mucho y a ver qué pasa", manifestó el francés para las cámaras de beIN.

Mikel Oyarzabal descontó en el 28' y 77' de penal, sin embargo se anotó uno en contra en el 69', cerrando la victoria para los de Pablo Machín.

En poco más de un mes, el Sevilla ha caído eliminado de la Copa del Rey siendo vapuleado por 6-1 en el Camp Nou a manos del Barcelona, sin embargo logró eliminar a la poderosa Lazio por la Europa League, competición en la cual siguen vivos a pesar de un doloroso empate en casa por 2-2 ante un equipo menor como el Slavia de Praga. Este jueves 14 de marzo se jugará la vuelta en la capital checa.

La zona Champions

El Sevilla no se puede dormir, está a solo cuatro puntos del Getafe, quien por el momento tiene la última plaza que lleva a la Champions League. El Valencia es otro duro rival que no abandona la lucha y que venció in extremis esta fecha al Girona.

Los valencianos sacaron a relucir el poder de su camiseta y ganaron en el minuto 90 con gol del juvenil Ferran Torres. En el encuentro marcaron a favor el portugués Guedes y el español Parejo, en tanto los locales descontaron a través de Ramalho y el uruguayo Stuani vía penal.

El argentino Roncaglia dejó con 10 a los visitantes, en ese momento el Girona se volcó al ataque logrando un empate parcial, sin embargo como ya mencionamos el canterano Torres le dio la victoria al cuadro 'che'.

El Valencia ha tenido una gran semana, no solo por esta victoria, la anterior semana vencieron al Athletic de Bilbao por la Liga Santander, y entre semana por los octavos de final de la Europa League lograron imponerse 2-1 sobre el Krasnodar de Rusia.