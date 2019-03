Jugadores de Boca Juniors y San Lorenzo casi inician gresca por una rabona de Buffarini [VIDEO]

Julio Buffarini protagonizó uno de los momentos más controversiales en la goleada que le propinó Boca Juniors a San Lorenzo por la Superliga Argentina. El lateral

'xeneize' se animó a hacer una rabona que no le gustó a los rivales.

Cuando se jugaba el minuto 86 del partido y cuando el marcador iba 3-0, Buffarini realizó la polémica jugada en medio de “oles oles” de los hinchas en la Bombonera. Esta acción fue tomada como burla por los jugadores de San Lorenzo, quienes se le fueron encima contra el lateral derecho que jugó hace unos años en el 'Cuervo'.

Después de un conato de bronca entre ambos equipos, el árbitro del partido reinició las acciones. Julio Buffarini pidió disculpas en televisión al plantel y seguidores de San Lorenzo por hacer la rabona.

"Un poco amargado por esa jugada. Me dejé llevar porque venía haciendo un buen partido y me vengo sintiendo cada vez mejor. Era innecesaria. Le pido disculpas a mis colegas y a los hinchas de San Lorenzo. Sé que no me la van a aceptar", declaró tras el partido.